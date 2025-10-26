NO KINGS znaczy ŻADNYCH KRÓLÓW. W ich mniemaniu Trump chce mieć władzę absolutną – dlatego protestują. W takim razie powinni zmienić hasło na dokładnie odwrotne: Koronować Trumpa. Przecież gdyby Trump został królem, to straciłby władzę. Dowody: Jaką władzę ma król brytyjski? Dekoracyjną. A jaką władzę ma król Szwecji? (Karol lub Gustaw, lub jedno i drugie, nie bardzo wiemy, bo król Szwecji nie ma znaczenia). Władza współczesnych królów ogranicza się do tego, że gdzieś tu i tam król jeszcze jest. Najwięcej władzy mają rody szejków w Arabii. Tam najbliżej do władzy absolutnej, ale nadal daleko.