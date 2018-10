Bawaria wybiera swój parlament. Koniec samodzielnych rządów CSU?

"CSU ma dziś do czynienia w Bawarii z dwoma najważniejszymi konkurentami. To z jednej strony prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD), której sondaże wróżą wejście do Landtagu oraz partia Zielonych, która przystąpiła do kampanii wyborczej z zadeklarowanym celem uniemożliwienia CSU samodzielnych rządów" – opisuje Deutsche Welle.

Do głosowania uprawnionych jest 9,5 mln mieszkańców landu. Faworytem sondaży pozostaje CSU, jednak nie jest pewne, czy partii uda się uzyskać samodzielną większość. Lokale wyborcze są czynne od godz. 8 rano do godz. 18. Pierwsze, wstępne wyniki wyborów, zostaną przekazane niedługo po zakończeniu głosowania.