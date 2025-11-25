Były szef NATO wzywa do wysłania wojsk na Ukrainę. "Europa musi przestać czekać"

"Europa musi przestać czekać na sygnały z Waszyngtonu i przejąć inicjatywę na Ukrainie. Papierowe gwarancje nic nie znaczą dla Putina. Liczą się tylko konkretne zobowiązania" – napisał Rasmussen w serwisie X.

"Dlatego wzywam teraz Europę do rozmieszczenia do 20 000 żołnierzy za linią frontu ukraińskiego, utworzenia tarczy powietrznej złożonej z około 150 samolotów bojowych i wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów" – dodał.

Według byłego szefa NATO, Europa dostanie swoje miejsce przy stole negocjacyjnym "oferując realne możliwości, a nie prosząc o pozwolenie".

twitter

USA i Ukrainy osiągnęły porozumienie

Propozycja Rasmussena padła w momencie, w którym delegacje USA i Ukrainy porozumiały się co do warunków planu pokojowego. Jego pierwotną wersję ujawnioną przez media Kijów i europejscy liderzy uznali za listę życzeń Kremla.

W poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski przekazał, że po rozmowach ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA i Europy w Genewie, liczba punktów amerykańskiej propozycji pokojowej została zmniejszona i nie wynosi już 28, jednak szczegółów nie podał. Według źródeł "Financial Times", najnowsza wersja planu liczy 19 punktów.

Polska w planie pokojowym Trumpa. Tusk: Tego punktu już nie ma

Jak poinformował wcześniej premier Donald Tusk, z dokumentu usunięto punkt dotyczący stacjonowania w Polsce europejskich lub natowskich myśliwców. Szef rządu nazwał ten zapis, "rosyjskim punktem widzenia, manipulacją, pewną pułapką".

– Nikt się nie da w nią wciągnąć. Tego punktu, możemy spokojnie uznać, już nie ma – stwierdził Tusk podczas rozmowy z dziennikarzami na szczycie UE-Unia Afrykańska w Luandzie w Angoli. Na marginesie szczytu szefowie rządów i państw UE dyskutowali o planie pokojowym USA dla Ukrainy, zmodyfikowanym przez europejskich przywódców.

