Szokujące wyznanie słynnej piosenkarki: Biali ludzie są obrzydliwi

Jak piosenkarka przyznaje, zdaje sobie sprawę, że jej podejście jest rasistowskie i nigdy nie sądziła, że poczuje kiedyś takie uczucie.

"Jest mi bardzo przykro. To, co teraz powiem, jest tak bardzo rasistowskie, że nigdy nie pomyślałabym, że moja dusza poczuje coś takiego. Ale naprawdę, już nigdy nie chcę spędzać czasu z białymi ludźmi, (jeśli tak mówi się na nie-muzułmanów). Ani na chwilę i z żadnego powodu. Są obrzydliwi" – napisała gwiazdorka na Twitterze.

Sinead O’Connor czy Shuhada Davitt?

Teraz artystka postanowiła zmienić wyznanie i zostać muzułmanką. Swoją przemianę zrelacjonowała w mediach społecznościowych.

– Chciałabym ogłosić, że jestem dumna z tego, że zostałam muzułmanką – napisała. – To naturalna konkluzja podróży każdego inteligentnego teologa. Wszystko prowadzi do islamu. Zostanie mi nadane nowe imię. To będzie Shuhada – poinformowała fanów.

Na jej profilu na Twitterze pojawiło się dużo wpisów propagujących islam. Nagrała nawet film, na którym śpiewa adhan, czyli wezwanie do modlitwy. Przechodząc na islam, Sinead O’Connor założyła hidżab i zmieniła nazwisko na Shuhada Davitt.

Sinead O'Connor od lat cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Media donoszą, że stan jest zdrowia ciągle się pogarsza.