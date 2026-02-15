Były ukraiński minister zatrzymany. Próbował uciec z kraju

O zatrzymaniu Hermana Hałuszczenki jako pierwsze poinformowały ukraińskie media.

Były minister energetyki Ukrainy zatrzymany. "Został wysadzony z pociągu"

Jak podały Ukraińska Prawda i RBK-Ukraina, powołując się na własne źródła, były minister energetyki trafił w ręce służb na granicy podczas próby ucieczki z kraju. Nie jest jasne, którą konkretnie granicę próbował przekroczyć polityk. Ujawniono z kolei, że został wysadzony z pociągu.

Doniesienia o zatrzymaniu Hałuszczenki doczekały się wkrótce oficjalnego potwierdzenia ze strony Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy.

"Dziś, podczas przekraczania granicy, detektywi NABU zatrzymali byłego ministra energetyki w związku ze sprawą »Midas«. Trwają wstępne działania śledcze (…)" – przekazały służby w komunikacie opublikowanym na Telegramie.

Wielka korupcja. Ta afera wstrząsnęła ukraińską sceną polityczną

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Narodowe Biuro Antykorupcyjne i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna wpadły na trop rozległego systemu korupcyjnego w ukraińskiej energetyce. Ujawnienie afery i kolejne zatrzymania wstrząsnęły ukraińską sceną polityczną. Z ustaleń śledczych wynika, że zamieszane w skandal osoby miały systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości 10-15 proc. wartości kontraktów i w ten sposób wyprowadzić z koncernu co najmniej 100 mln dolarów.

Organizatorem procederu miał być biznesmen, współwłaściciel firmy producenckiej Kwartał-95 i współpracownik prezydenta Zełenskiego, Timur Mindicz. Według śledczych, Mindicz wywierał wpływ na byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenkę i byłego ministra obrony, obecnie sekretarza ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Rustema Umerowa.

Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki Ihora Myroniuka.

Do tej pory w sprawie zatrzymano pięć osób, a siedmiu postawiono zarzuty.

