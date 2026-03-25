Niemcy wydadzą miliardy na "ochronę klimatu". Decyzja zapadła

Jak podaje Deutsche Welle, niemieckie władze chcą "zintensyfikować działania na rzecz ochrony klimatu poprzez zwiększenie liczby turbin wiatrowych, sadzenie lasów mieszanych oraz stosowanie paliw bardziej przyjaznych dla klimatu".

Co znalazło się w programie przyjętym przez rząd Merza?

Program, przyjęty w środę przez gabinet kanclerza Friedricha Merza, liczy prawie 300 stron i wskazuje takie działania jak np. rozbudowa energetyki wiatrowej na lądzie.

"W sektorze budowlanym rząd chce przeznaczyć więcej środków na przestawienie sieci ciepłowniczych na energię odnawialną. Wsparcie w zakresie elektryfikacji i dekarbonizacji ma również otrzymać przemysł. Wymieniono jednak również działania ogłoszone lub uchwalone już wcześniej, takie jak dalsze finansowanie biletu miesięcznego na wszystkie środki komunikacji miejskiej i regionalnej w Niemczech (tzw. Deutschlandticket) do 2030 r. oraz nowy program dopłat do samochodów elektrycznych" – czytamy na dw.com.

Jak przekazał niemiecki minister ochrony środowiska Carsten Schneider, na wskazany cel Berlin przeznaczy w ciągu czterech lat dodatkowe 8 mld euro. – Oznacza to, że program ochrony klimatu tego rządu ma najwyższy priorytet, a w czasach ograniczonych środków budżetowych jest to wyraźne przesłanie – podkreślił.

Wielka dziura budżetowa w Niemczech

Niemcy zanotowały ponad 119 mld euro deficytu budżetowego. Eksperci przewidują, że na tym nie koniec. Dziura w finansach będzie rosła.

Chociaż wpływy z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne rosną, deficyt wyniósł 119,1 mld euro. Jego największą część wygenerował rząd federalny. Z kolei kraje związkowe w znacznym stopniu zmniejszyły swoje zadłużenie.

"Luka w niemieckim budżecie państwowym na 2025 roku okazała się większa, niż wcześniej zakładano. Deficyt sektora publicznego – obejmujący rząd federalny, kraje związkowe, gminy i ubezpieczenia społeczne – wyniósł 2,7 proc. PKB – poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Wstępnie szacowano go na 2,4 proc. Unijny Pakt Stabilności i Wzrostu przewiduje limit na poziomie 3 proc., który takie kraje jak Francja od lat przekraczają" – podaje dw.com.

Kryzys w Niemczech. W tej branży nie było tak źle od 15 latCzytaj też:

Firma zbankrutowała po 177 latach. Powodem sankcje