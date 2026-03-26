Nowy burmistrz francuskiego miasta zapowiada rozbrajanie policji

Nowo wybrany burmistrz Saint-Denis, Bally Bagayoko ze skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona (LFI) kierowanej przez Jeana-Luca Melenchona potwierdził, że przyłączy się do obietnicy wyborczej tego ugrupowania w zakresie rozbrojenia policji miejskiej.

Nowy burmistrz Saint-Denis chce rozbroić policję

Policja stosuje kule gumowe, gąbkowe, a także gaz pieprzowy i łzawiący, by radzić sobie z zamieszkami wywoływanymi przez skrajną lewicę i środowiska imigranckie. Bagayoko przyznał w wywiadzie dla France 2, że "zamierzamy rozpocząć proces rozbrojenia" policji, zaznaczając przy tym, że nie jest to sprawa pilna, a proces rozbrojenia może zostać przeprowadzony jedynie etapami.

Burmistrz oznajmił, że ma "realistyczne podejście do rozbrojenia". "Nie rządzi się miastem liczącym 150 000 mieszkańców w ten sam sposób, w jaki rządzi się miastem liczącym 2000 mieszkańców. Poza tym przed 2020 rokiem policja miejska była nieuzbrojona. Jeśli rozbrojenie ma być rozważane, musi być częścią przemyślanego i stopniowego procesu" – powiedział France 2.

Francuska telewizja Cnews przypomina, że gdy w ub. roku przewodnicząca Francji Nieujarzmionej w Zgromadzeniu Narodowym Mathilde Panot domagała się rozbrojenia policji miejskiej, spotkało się to z negatywną reakcją nie tylko formacji prawicowych i centrowych, ale także Zielonych. Nawet część polityków LFI starała się zdystansować od tego stanowiska.

Bally Bagayoko usunie urzędników, którzy go nie popierają?

Francuskie media, w tym BFM TV, zwracają też uwagę na wypowiedź Bagayoko o przewidywanych funkcjonariuszy publicznych, którzy nie podzielają jego politycznego programu. "Wiemy również, że niektórzy urzędnicy państwowi w pewnym momencie będą mieli trudności z poparciem polityki, której się sprzeciwiają. (…) Nie będzie jednak możliwe na przykład pozostanie w służbie publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo publiczne, jednocześnie starając się promować program polityczny, który został odrzucony w głosowaniu" – powiedział polityk LFI.

Bagayoko urodził się w 1973 roku we Francji. Jego rodzice pochodzą z Mali. Wychowywał się w Saint-Denis. Studiował w Paryżu, pracował jako menedżer w paryskiej komunikacji miejskiej. W przeszłości był m.in. radnym i zastępcą mera. Saint-Denis to miasto z dużym elektoratem lewicowym i społecznością imigrancką.

Z sondażu opublikowanego w maju ub. roku wynika, że już 80 procent Francuzek chce, by rząd wykorzystał wojsko do ochrony ludności w niebezpiecznych dzielnicach francuskich miast, zdominowanych przez imigranckie gangi.

