Kara za wizerunek Jezusa. UEFA zdecydowała

Według Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) "baner przedstawiał treść uznaną za niewłaściwą dla wydarzenia sportowego, podważającą reputację i uczciwość piłki nożnej oraz UEFA".

Jak informuje portal sport.pl, który nagłośnił sprawę, do kryminalizowanego zdarzenia doszło w czasie rozgrywek do 1/8 finału Ligi Europy, gdzie serbski klub Crvena zvezda Belgrad walczył z francuskim Lille. Gdy Serbowie wywalczyli jednobramkową przewagę, kibice postanowili wesprzeć swych piłkarzy oprawą z wizerunkiem Jezusa, wywieszając transparent o treści "Niech nasza wiara poprowadzi cię do zwycięstwa". Serbska drużyna ostatecznie przegrała, jednak zachowanie kibiców spotkało się z surową reakcją UEFA. Klub został ukarany grzywną w wysokości 95,5 tysiąca euro, 40 tysięcy to kara bezpośrednio dotycząca treści oprawy. "Baner przedstawiał treść uznaną za niewłaściwą dla wydarzenia sportowego, podważającą reputację i uczciwość piłki nożnej oraz UEFA" – argumentuje federacja.

Podwójne standardy

W obronie serbskiego klubu stanął grecki europarlamentarzysta. Fragkos Emmanouil Fragkoulis złożył formalne pismo do Europejskiego Komisarza ds. Sportu w sprawie grzywny nałożonej po incydencie w Belgradzie, wyrażając w nim poważne zaniepokojenie stanowiskiem UEFA w sprawie wypowiedzi prawosławnych chrześcijan. "Wybiórcze egzekwowanie przepisów ujawnia wyraźne podwójne standardy" – napisał na X. "Nie można twierdzić, że panuje neutralność, gdy wiara jest traktowana nierówno" – dodał.

Portal sport.pl przypomina, że nie jest to pierwszy przypadek, w którym UEFA podejmuje decyzje o karach dla klubów. Jak pisze, w grudniu Maccabi Tel Awiw został ukarany grzywną w wysokości 20 tysięcy euro i warunkowym zakazem wstępu na jeden mecz w europejskich rozgrywkach. Powodem były przyśpiewki zaintonowane przez kibiców podczas meczu Ligi Europy z VfB Stuttgart: "W Strefie Gazy nie ma szkół, bo nie ma dzieci", "Niech Siły Obronne Izraela zniszczą wszystkich Arabów".

Sportowy portal przywołuje też przykład dotyczący polskiego klubu Raków Częstochowa. Został on ukarany grzywną wysokości 10 tysięcy euro za transparent o treści "Izrael morduje, a świat milczy", który kibice pokazali podczas meczu z klubem Maccabi Hajfa. Gdy doszło do rewanżu, izraelscy kibice wywiesili kompromitujący ich baner "Mordercy od 1939", za co klub otrzymał karę w wysokości 30 tysięcy euro.

