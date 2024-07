Duża kara od UEFA dla PZPN-u. Chodzi o zachowanie kibiców

Okazuje się, że UEFA za zachowanie kibiców podczas rundy grupowej ukarała wiele federacji. Do tej pory suma kar wyniosła już 1 293 545 euro. Warto podkreślić, że to nie kibice reprezentacji Polski okazali się najbardziej niepokorni.

UEFA ukarała osiem federacji za zachowanie ich kibiców podczas wszystkich trzech meczów fazy grupowej. Poza Polakami to Belgia, Węgry, Chorwacja, Albania, Szwajcaria, Serbia i Rumunia. Po fazie grupowej UEFA ukarała łącznie 21 z 24 federacji uczestniczących w Mistrzostwach Europy. Jedynymi nieukaranymi federacjami okazali się Francuzi, Słowacy i Hiszpanie.

Chorwaci otrzymali rekordową karę

Z jakiego powodu najczęściej karano federacje? To wrzucanie przedmiotów na boisko i używanie materiałów pirotechnicznych.

PZPN został ukarany kwotą 56 375 euro, co sprawia, że znajdujemy się w środku stawki ukaranych federacji. Najwyżej ukarana została federacja Chorwacji, łącznie na kwotę 220 875 euro. Na następnych miejscach kolejne narody bałkańskie – Albańczycy i Serbowie. Tu UEFA ukarały federacji odpowiednio kwotami 171,375 euro i 166,625 euro. Przyczyną były głównie polityczne transparenty i eksponowanie flag odnoszących się do terytoriów sąsiednich państw. Na dalszych miejscach tego niechlubnego rankingu Turcja, Szwajcaria i Rumunia.

Bałkański temperament

W trakcie trwających Mistrzostw Europy do największych ekscesów dochodziło pomiędzy narodami bałkańskimi. Dziennikarz z Kosowa, który wykonał w kierunku serbskich kibiców gest "dwugłowego orła", został pozbawiony możliwości relacjonowania Euro 2024. To zachowanie rozwścieczyło serbskich fanów. Przypomnijmy, że Kosowo, które ogłosiło niepodległość w 2008 r., zamieszkiwane jest głównie przez Albańczyków. Wcześniej Kosowo było częścią Serbii, która do dziś nie uznała niepodległości tego państwa.

