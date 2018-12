Berlin: Theresa May zatrzasnęła się w aucie

W poniedziałek brytyjski rząd zdecydował o przełożeniu planowanego na wtorek głosowania nad projektem umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Theresa May che podjął próbę dalszej dyskusji z UE na temat porozumienia. Tymczasem szef Rady Europejskiej poinformował, że renegocjacja umowy ws. Brexitu jest niemożliwa. Podobnego zdania jest szef KE, a także kanclerz Angela Merkel. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że porozumienie w obecnym kształcie nie zyska akceptacji brytyjskiego parlamentu.

We wtorek około godziny 13 Theresa May przybyła do stolicy Niemiec, gdzie miała zaplanowane z szefową niemieckiego rządu. Merkel czekała na premier Wielkiej Brytanii przed siedzibą swojego urzędu. Auto z May podjechało, ale premier nie mogła z niego wysiąść. Została uwięziona w samochodzie, w którym zablokowały się drzwi. Ostatecznie, po dłuższej chwili zwolniono blokadę i premier udało się z niego wysiąść i przywitać z kanclerz Niemiec.