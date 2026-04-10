Pentagon groził papieżowi? Watykan dementuje szokującą informację

„Jak potwierdził jego eminencja Christophe Pierre, były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, spotkanie, które odbył z panem Elbridge’em Andrew Colbym, mieściło się w ramach zwyczajnej misji przedstawiciela papieskiego i dało okazję do wymiany poglądów na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania” – przekazał w oświadczeniu dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni.

Watykan dementuje doniesienia mediów

Podkreślił, że „narracja przedstawiona przez niektóre media na temat tego spotkania w żadnym stopniu nie odpowiada prawdzie”.

Spotkanie przedstawicieli Pentagonu z ambasadorem Watykanu w USA

„The Free Press” informował, że kardynał Christophe Pierre, nuncjusz apostolski w Waszyngtonie, miał usłyszeć w styczniu, że Watykan i Kościół katolicki powinny poprzeć strategię wojskową administracji prezydenta USA Donalda Trumpa.

„Ameryka ma siłę militarną, która pozwala jej robić, co chce na świecie" – mieli powiedzieć kardynałowi podsekretarz ds. polityki wojennej Elbridge Colby oraz jego współpracownicy.

Dodatkowo miał usłyszeć, że „Kościół katolicki lepiej zrobi, jeśli opowie się po naszej stronie”.

Według raportu „The Free Press”, który potwierdził także niezależny dziennikarz Christopher Hale, zamknięte spotkanie przedstawicieli Watykanu i Pentagonu odbyło się w styczniu.

Urzędnicy USA mieli pouczać przedstawicieli Kościoła katolickiego. Jeden z nich miał odwołać się nawet do okresu awiniońskiej niewoli papieży.

Przedstawiciele Watykanu uznali słowa urzędników ze Stanów Zjednoczonych za groźbę.

Papież Leon XIV skrytykował Donalda Trumpa

We wtorek papież bezpośrednio odniósł się do gróźb Donalda Trumpa. Prezydent zasugerował w jednym z wpisów, że „cała cywilizacja zginie tej nocy”, jeśli Iran nie spełni ultimatum USA związanego z eskalacją konfliktu.

Papież ocenił, że słowa prezydenta USA są groźbą skierowaną nie tylko wobec irańskich władz, ale wobec całego narodu.

– Dziś, jak wszyscy wiemy, padła groźba wobec całego ludu Iranu. To absolutnie nie do przyjęcia – powiedział Leon XIV.

Czytaj też:

