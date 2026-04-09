Watykan w szoku. Pentagon groził papieżowi?

„The Free Press” informuje, że kardynał Christophe Pierre, nuncjusz apostolski w Waszyngtonie, miał usłyszeć w styczniu, że Watykan i Kościół katolicki powinny poprzeć strategię wojskową administracji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Przedstawiciele Trumpa grozili papieżowi?

„Ameryka ma siłę militarną, która pozwala jej robić, co chce na świecie" — mieli powiedzieć kardynałowi podsekretarz ds. polityki wojennej Elbridge Colby oraz jego współpracownicy. "Kościół katolicki lepiej zrobi, jeśli opowie się po naszej stronie” — miał usłyszeć kardynał.

Wiceprezydent J.D. Vance, komentując sprawę, powiedział, że chciałby „porozmawiać zarówno z kardynałem Christophem Pierre’em, jak i z naszymi ludźmi, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło”. – Uważam, że zawsze jest złą praktyką komentowanie spraw niepotwierdzonych i niezweryfikowanych, więc nie zamierzam tego robić – dodał wiceprezydent USA.

Watykan odebrał słowa przedstawicieli USA za groźbę

Według raportu „The Free Press”, który potwierdził także niezależny dziennikarz Christopher Hale, zamknięte spotkanie przedstawicieli Watykanu i Pentagonu odbyło się w styczniu.

Urzędnicy USA mieli pouczać przedstawicieli Kościoła katolickiego. Jeden z nich miał odwołać się nawet do okresu awiniońskiej niewoli papieży.

Przedstawiciele Watykanu uznali słowa urzędników ze Stanów Zjednoczonych za groźbę.

Leon XIV skrytykował prezydenta USA

We wtorek papież bezpośrednio odniósł się do gróźb Donalda Trumpa. Prezydent zasugerował w jednym z wpisów, że „cała cywilizacja zginie tej nocy”, jeśli Iran nie spełni ultimatum USA związanego z eskalacją konfliktu.

Papież ocenił, że słowa prezydenta USA są groźbą skierowaną nie tylko wobec irańskich władz, ale wobec całego narodu.

– Dziś, jak wszyscy wiemy, padła groźba wobec całego ludu Iranu. To absolutnie nie do przyjęcia – powiedział Leon XIV.

Ojciec Święty nie odwiedzi ojczyzny?

Według doniesień mediów miało to doprowadzić do odwołania planowanej wizyty pierwszego amerykańskiego papieża w ojczyźnie. Leon XIV miał otrzymać zaproszenie do Stanów Zjednoczonych w ramach obchodów 250-lecia kraju.

„Free Press” informuje, że Watykan początkowo rozważał wizytę papieża w ojczyźnie, jednak ostatecznie odłożył ją na czas nieokreślony z powodu różnic w podejściu do polityki zagranicznej.

