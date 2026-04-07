Trump grozi "końcem cywilizacji". Papież Leon XIV zabrał głos

Zapytany o komentarz do sytuacji związanej z rozlewaniem się wojny na Bliskim Wschodzie, papież Leon XIV odparł, że pragnąłby powtórzyć to, co powiedział w niedzielnym orędziu Urbi et Orbi, "prosząc wszystkich ludzi dobrej woli, aby zawsze szukali pokoju, a nie przemocy, aby odrzucili wojnę – zwłaszcza wojnę, którą wielu określa jako niesprawiedliwą, która wciąż się nasila i niczego nie rozwiązuje".

– Dziś, jak wszyscy wiemy, pojawiło się także to zagrożenie wobec całego narodu w Iranie. I to naprawdę jest nie do przyjęcia – wskazał.

Ojciec Święty dodał, że już teraz mamy do czynienia ze światowym kryzysem gospodarczym, kryzysem energetycznym, z sytuacją na Bliskim Wschodzie, która jest pełna niestabilności i jedynie prowokuje jeszcze więcej nienawiści na całym świecie. – Dlatego wróćmy do stołu rozmów. Rozmawiajmy. Szukajmy rozwiązań w sposób pokojowy – zaapelował.

"Pomyślcie o ofiarach wojny"

– Pamiętajmy przede wszystkim o niewinnych: dzieciach, osobach starszych, chorych – o tak wielu ludziach, którzy już stali się lub staną się ofiarami tej trwającej wojny. Przypominajmy wszystkim, że ataki na infrastrukturę cywilną są sprzeczne z prawem międzynarodowym, ale są też znakiem nienawiści, podziału i zniszczenia, do jakich zdolny jest człowiek – mówił papież.

Leon XIV podkreślił, że ludzie pragną pokoju. – Zachęcałbym obywateli wszystkich zaangażowanych krajów, aby kontaktowali się z władzami, przywódcami politycznymi, parlamentarzystami, prosząc ich i apelując, by działali na rzecz pokoju i odrzucili wojnę – stwierdził.

– Trzeba się dużo modlić. Chciałbym zaprosić wszystkich do modlitwy. Ale trzeba także szukać sposobów komunikowania się, być może z parlamentarzystami, z władzami, aby powiedzieć, że nie chcemy wojny, chcemy pokoju, jesteśmy narodem, który kocha pokój i bardzo potrzebuje pokoju – powiedział.

Groźby Trumpa

"Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale najprawdopodobniej tak będzie" – napisał we wtorek na platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!" – dodał.

W nocy z wtorku na środę mija termin ultimatum postawionego Iranowi przez amerykańską administrację. Trump zapowiedział, że jeśli Teheran nie odblokuje Cieśniny Ormuz dla wszystkich statków, USA zaatakują i zniszczą wszystkie irańskie elektrownie i mosty.

USA użyją broni jądrowej? Jest stanowisko Białego Domu