USA użyją broni jądrowej? Jest stanowisko Białego Domu

"Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale najprawdopodobniej tak będzie" – napisał we wtorek na platformie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. "47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!" – dodał.

W nocy z wtorku na środę mija termin ultimatum postawionego Iranowi przez amerykańską administrację. Trump zapowiedział, że jeśli Teheran nie odblokuje Cieśniny Ormuz dla wszystkich statków, USA zaatakują i zniszczą wszystkie irańskie elektrownie i mosty.

Biały Dom odrzuca użycie broni jądrowej

Za pośrednictwem platformy X Biały Dom odrzucił sugestie, że siły USA mogą użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi. Była to odpowiedź na komentarz z konta związanego ze sztabem byłej kandydatki na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Kamali Harris. Wpis odnosił się do wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który w trakcie wizyty w Budapeszcie stwierdził, że Stany Zjednoczone "mają w arsenale narzędzia, których jeszcze nie zdecydowały się użyć", jednak prezydent Donald Trump z nich skorzysta, jeśli Irańczycy nie zmienią swojego postępowania.

"Dosłownie nic, co VP [wiceprezydent – przy. red.] powiedział tutaj, nie »sugeruje« tego [użycia broni jądrowej – przy. red.], wy absolutne błazny" – czytamy na koncie "szybkiego reagowania" Białego Domu na platformie X – Rapid Response 47.

"Żywe tarcze". Tak będzie się bronił Iran?

Tymczasem w sieci pojawiają się nagrania pokazujące Irańczyków gromadzących się wokół infrastruktury krytycznej. W mediach społecznościowych ukazało się ujęcie z mostu w Ahvazie. Widać tam dziesiątki osób machających irańskimi flagami. Na innych materiałach widać ludzi zbierających się przy elektrowni w Kazerun.

Według irańskich agencji prasowych, w reakcji na zapowiedź bombardowania władze w Teheranie wezwały "wszystkich młodych ludzi, sportowców, artystów, uczniów, studentów i ich wykładowców" do tworzenia "żywych łańcuchów" wokół infrastruktury krytycznej, zwłaszcza elektrowni i mostów.

