"Żywe tarcze" na mostach i wokół elektrowni? Irańczycy się gromadzą

Dziś ok. drugiej w nocy czasu polskiego mija termin ultimatum postawionego Teheranowi przez prezydenta Trumpa. Jeśli Iran nie odblokuje Cieśniny Ormuz dla wszystkich statków, USA zbombardują jego infrastrukturę krytyczną. Tymczasem w sieci pojawiają się nagrania pokazujące Irańczyków gromadzących się wokół infrastruktury cywilnej.

Irańczycy sformują "żywe tarcze"?

W sieci ukazało się ujęcie z mostu w Ahvazie, opublikowane przez półoficjalną irańską agencję informacyjną Tasnim. Na materiale widać dziesiątki osób machających irańskimi flagami na moście w tym mieście. Tasnim podaje, że zgromadzenie odbyło się na miejskim moście Pol Sefid, czyli Białym Moście. Na innym nagraniu widać ludzi zbierających się przy elektrowni w Kazerun.

Według agencji prasowych w reakcji na zapowiedź bombardowania irańskie władze miały wezwać ludzi do tworzenia "żywych łańcuchów" wokół części infrastruktury, zwłaszcza elektrowni i mostów. Nie wiadomo, jaką skalę ma całe przedsięwzięcie i czy będzie ono symbolicznym wyrażeniem oporu, czy zgromadzeni rzeczywiście stworzą "ludzkie tarcze", gdy i jeśli, rozpocznie się zmasowane uderzenie.

Dziś w nocy upływa termin ultimatum

Trump powiedział w niedzielnym wywiadzie dla "Wall Street Journal" i powtórzył później na konferencji prasowej, że "nie zostaną im żadne elektrownie ani żadne mosty". "Stracą wszystkie" – zagroził. Siły zbrojne Iranu odrzuciły żądanie i zapowiedziały, że cieśnina "nigdy nie powróci do dawnego stanu, zwłaszcza dla Ameryki i Izraela".

Trump: Otwórzcie tę pie****** cieśninę, wy szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle

W sobotę głowa państwa amerykańskiego zakomunikowała, że Iranowi zostało 48 godzin na odblokowanie wspomnianego szlaku wodnego. "Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz? Czas ucieka – 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło" – napisał Trump w sobotę w serwisie Truth Social.

W niedzielę Trump w ostrych, wulgarnych słowach zwrócił się do władz w Teheranie w kolejnym wpisie na Truth Social. "We wtorek w Iranie będzie Dzień Elektrowni i Dzień Mostu. Nie będzie nic podobnego!!! Otwórzcie tę pie****** cieśninę, wy szalone dranie, albo będziecie żyć w piekle. Zobaczycie. Chwała Allahowi (Bóg po arabsku-red.) – napisał w niedzielę prezydent USA" Donald Trump.

