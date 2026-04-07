Lisicki: Nie da się zrozumieć Trumpa. Ziemkiewicz: Kłopot dla wszystkich konserwatystów

Dziś ok. drugiej w nocy czasu polskiego mija termin ultimatum postawionego Teheranowi przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Jeśli Iran nie odblokuje Cieśniny Ormuz dla wszystkich statków, USA zbombardują jego infrastrukturę krytyczną. Trump powiedział w niedzielnym wywiadzie dla "Wall Street Journal" i powtórzył później na konferencji prasowej, że "nie zostaną im żadne elektrownie ani żadne mosty". "Stracą wszystkie" – zagroził. Siły zbrojne Iranu odrzuciły żądanie i zapowiedziały, że cieśnina "nigdy nie powróci do dawnego stanu, zwłaszcza dla Ameryki i Izraela". We wtorek skierował zaś w stronę Iranu zatrważające słowa: "Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci".