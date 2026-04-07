Bruksela reaguje na groźby Trumpa. Padło ostrzeżenie
Bruksela reaguje na groźby Trumpa. Padło ostrzeżenie

Flagi UE przed gmachem Komisji Europejskiej
Flagi UE przed gmachem Komisji Europejskiej Źródło: Pexels
Unia Europejska potępiła grożenie atakami na kluczową infrastrukturę cywilną Iranu przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Stanowisko wobec gróźb kierowanych przez amerykańskiego przywódcę przedstawiła rzecznik prasowa Komisji Europejskiej Anitta Hipper.

Rzecznik KE potępia groźby Trumpa i ostrzega przed "niebezpieczną eskalacją"

Jak podkreśliła, Unia Europejska zawsze opowiada się za dyplomatycznymi sposobami rozwiązywani konfliktów. Ostrzegła, że zapowiadane przez Donalda Trumpa ataki na infrastrukturę cywilną, w tym energetyczną, uderzą w miliony ludzi zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i poza nim. Według rzecznik, tego rodzaju uderzenia mogą doprowadzić do niebezpiecznej eskalacji.

– Oczekujemy od wszystkich stron konfliktu maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej oraz pełnego poszanowania prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego – oświadczyła.

Dzień wcześniej przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że "wszelkie ataki na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza obiekty energetyczne, są niezgodne z prawem i niedopuszczalne". Dotyczy to, jak podkreślił, zarówno Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu,

Trump grozi Iranowi: Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja

Przypomnijmy, że Donald Trump potwierdził w poniedziałek (6 kwietnia), że we wtorek (7 kwietnia) upływa ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Iran. Wcześniej Trump zagroził, że jeśli do tego czasu Teheran nie odblokuje Cieśniny Ormuz, USA zaatakują i zniszczą wszystkie elektrownie i mosty w Iranie "w jedną noc". Przedłużane kilka razy ultimatum mija o godz. 2:00 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

We wtorek zaś pojawiła się kolejna groźba amerykańskiego przywódcy. "Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale najprawdopodobniej tak będzie" – napisał na platformie Truth Social.

Dalej prezydent USA stwierdził, iż "teraz, gdy mamy do czynienia z całkowitą i radykalną zmianą reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego". "KTO WIE?" – wskazał.

"Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!" – zakończył swój wpis prezydent Trmup.

