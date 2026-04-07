Bruksela reaguje na groźby Trumpa. Padło ostrzeżenie

Stanowisko wobec gróźb kierowanych przez amerykańskiego przywódcę przedstawiła rzecznik prasowa Komisji Europejskiej Anitta Hipper.

Rzecznik KE potępia groźby Trumpa i ostrzega przed "niebezpieczną eskalacją"

Jak podkreśliła, Unia Europejska zawsze opowiada się za dyplomatycznymi sposobami rozwiązywani konfliktów. Ostrzegła, że zapowiadane przez Donalda Trumpa ataki na infrastrukturę cywilną, w tym energetyczną, uderzą w miliony ludzi zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i poza nim. Według rzecznik, tego rodzaju uderzenia mogą doprowadzić do niebezpiecznej eskalacji.

– Oczekujemy od wszystkich stron konfliktu maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej oraz pełnego poszanowania prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego – oświadczyła.

Dzień wcześniej przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że "wszelkie ataki na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza obiekty energetyczne, są niezgodne z prawem i niedopuszczalne". Dotyczy to, jak podkreślił, zarówno Ukrainy, jak i Bliskiego Wschodu,

Trump grozi Iranowi: Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja

Przypomnijmy, że Donald Trump potwierdził w poniedziałek (6 kwietnia), że we wtorek (7 kwietnia) upływa ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Iran. Wcześniej Trump zagroził, że jeśli do tego czasu Teheran nie odblokuje Cieśniny Ormuz, USA zaatakują i zniszczą wszystkie elektrownie i mosty w Iranie "w jedną noc". Przedłużane kilka razy ultimatum mija o godz. 2:00 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

We wtorek zaś pojawiła się kolejna groźba amerykańskiego przywódcy. "Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale najprawdopodobniej tak będzie" – napisał na platformie Truth Social.

Dalej prezydent USA stwierdził, iż "teraz, gdy mamy do czynienia z całkowitą i radykalną zmianą reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego". "KTO WIE?" – wskazał.

"Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!" – zakończył swój wpis prezydent Trmup.

