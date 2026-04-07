Trump: Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja

Zatrważające słowa odnoszące się do Iranu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował na platformie Truth Social.

Trump o Iranie: Zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci

"Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale najprawdopodobniej tak będzie" – napisał.

Dalej amerykański przywódca stwierdził, iż "teraz, gdy mamy do czynienia z całkowitą i radykalną zmianą reżimu, w którym przeważają inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego". "KTO WIE?" – wskazał.

"Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata. 47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci w końcu dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wspaniały naród Iranu!" – zakończył swój wpis prezydent Trmup.

Ultimatum Trumpa

Przypomnijmy, że Trump potwierdził w poniedziałek (6 kwietnia), że we wtorek (7 kwietnia) upływa ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Iran. Wcześniej Trump zagroził, że jeśli do tego czasu Teheran nie odblokuje Cieśniny Ormuz, USA zaatakują i zniszczą wszystkie elektrownie i mosty w Iranie "w jedną noc". Przedłużane kilka razy ultimatum mija o godz. 2:00 w nocy z wtorku na środę czasu polskiego.

We wtorek nad ranem pojawiła się informacja, że Teheran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni, podkreślając konieczność trwałego zakończenia wojny.

