"Zwłaszcza w czasie Wielkanocy". Papież Leon XIV zaapelował do Trumpa

Leon XIV wypowiedział się dla mediów przed powrotem z Castel Gandolfo do Watykanu. Zapewnił, że modli się o rozejm na Wielkanoc i ma nadzieję, że wojna się zakończy. Wyraził również nadzieję na to, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump szuka dróg wyjścia z sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Ojciec Święty zaapelował o pokój. – Jesteśmy w czasie Wielkiego Tygodnia, zbliża się Wielkanoc. Powinien to być najbardziej święty, najbardziej uroczysty czas całego roku – powiedział papież. – To czas pokoju, czas głębokiej refleksji, ale jak wszyscy wiemy, znów na świecie, w wielu miejscach, widzimy wiele cierpienia, wiele ofiar śmiertelnych, także niewinnych dzieci. Nieustannie apelujemy o pokój, lecz niestety wiele osób chce szerzyć nienawiść, przemoc i wojnę – stwierdził z ubolewaniem Leon XIV.

Papież Leon XIV: Chrystus wciąż cierpi w niewinnych

Papież ponowił swój apel z Niedzieli Palmowej, zapraszając wszystkich chrześcijan do przeżywania Wielkiego Tygodnia "w świadomości, że Chrystus jest dziś nadal ukrzyżowany, że Chrystus wciąż cierpi w niewinnych, zwłaszcza w tych, którzy szybko doświadczają skutków przemocy, nienawiści i wojny". – Módlmy się za nich, za ofiary wojny. Módlmy się, aby nastał prawdziwy, nowy pokój, odnowiony pokój, który może wszystkim dać nowe życie – apelował Leon XIV.

Zapytany, czy wierzy w to, iż na Wielkanoc walczące strony wprowadzą rozejm, papież odparł: – Być może. Modlę się o rozejm na Wielkanoc, ale nie wiem, czy wojna zakończy się jeszcze przed Wielkanocą. Miejmy nadzieję.

Apel do przywódców. "Szukajmy rozwiązań problemów"

Papież został także zapytany, czy ma przesłanie do przywódców USA, w szczególności do prezydenta Donalda Trumpa. – Powiedziano mi, że prezydent Trump niedawno stwierdził, iż chciałby zakończyć wojnę. Miejmy nadzieję, że szuka "wyjścia z sytuacji". Miejmy nadzieję, że poszukuje sposobu na ograniczenie przemocy i bombardowań, co byłoby znaczącym wkładem w usunięcie nienawiści, która powstaje i stale narasta na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach – mówił Ojciec Święty.

Dodał, że dlatego nadal apeluje do wszystkich przywódców świata, aby wrócili do stołu rozmów, do dialogu. – Szukajmy rozwiązań problemów, szukajmy sposobów na ograniczenie przemocy, którą podsycamy, aby pokój, zwłaszcza w czasie Wielkanocy, mógł zapanować w naszych sercach – stwierdził.

