Droga Krzyżowa w Koloseum. Papież Leon XIV wraca do dawnej tradycji

W Wielki Piątek papież Leon XIV sam poprowadzi Drogę Krzyżową i poniesie krzyż przez wszystkich 14 stacji. Będzie to pierwsza wielkopiątkowa Droga Krzyżowa podczas jego pontyfikatu. Przygotowanie rozważań Ojciec Święty powierzył ojcu Pattonowi, byłemu kustoszowi Ziemi Świętej. Informacje dotyczące wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak przekazano, rozważania zostaną opublikowane w piątek w południe.

O. Francesco Patton był kustoszem Ziemi Świętej w latach 2016-2025. W tym charakterze wielokrotnie informował świat o cierpieniach chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Dziś należy do franciszkańskiego klasztoru na Górze Nebo w Jordanii.

W ubiegłym roku rozważania Drogi Krzyżowej napisał sam papież Franciszek, który powrócił do Domu św. Marty po długiej hospitalizacji w Klinice Gemelli w Rzymie. Prowadzenie nabożeństwa w Koloseum Franciszek powierzył wówczas swojemu wikariuszowi dla rzymskiej diecezji kard. Baldo Reinie.

Droga Krzyżowa w Koloseum

Droga Krzyżowa w Koloseum to tradycyjne nabożeństwo wielkopiątkowe, któremu przewodniczy papież. Wydarzenie gromadzi tysiące wiernych, a rozważania przy 14 stacjach często przygotowują wybrane wspólnoty lub sam papież, poruszając tematy cierpienia i współczesnych problemów świata. Nabożeństwo rozpocznie się 3 kwietnia o godz. 21:15.

W latach 2020-2021, w czasie pandemii koronawirusa, Drogę Krzyżową w Wielki Piątek przeniesiono na Plac św. Piotra.

Jak zauważyła stacja Polsat News, sytuacja, w której papież niesie krzyż przez całą celebrację nie miała miejsca od czasu wczesnych lat pontyfikatu Jana Pawła II. Taki ceremoniał został ustanowiony przez Pawła VI, wkrótce po wznowieniu tradycji prowadzenia celebracji przez głowę Kościoła w 1964 r.

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem upamiętniającym Mękę Chrystusa i Jego ostatnią drogę przed Ukrzyżowaniem. Za rozpowszechnienie Drogi Krzyżowej w średniowieczu odpowiadają franciszkanie, którzy oprowadzając pielgrzymów, zatrzymywali się przy każdej stacji, która przedstawiała historię śmierci Jezusa Chrystusa.

14 stacji Drogi Krzyżowej po raz pierwszy wprowadził św. Leonard z Porto Maurizio w 1714 r. Założył on Drogę Krzyżową w Koloseum za zgodą papieża. W tym samym roku Benedykt XIV wydal specjalne pismo, które dało początek drogom krzyżowym odprawianym w parafiach.

