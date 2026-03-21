Trump odpowiedział papieżowi. "Nie chcę zawieszenia broni"

Korespondent stacji EWTN News w Białym Domu Owen Jensen zapytał prezydenta USA o jego stanowisko wobec apelu papieża Leona XIV. Ojciec Święty wezwał do zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie, zakończenia bombardowań oraz podjęcia dialogu między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem.

– Możemy prowadzić dialog, ale nie chcę zawieszenia broni – oświadczył stanowczo Donald Trump. – Nie przeprowadza się zawieszenia broni, gdy dosłownie unicestwia się drugą stronę – podkreślił. Amerykański przywódca stwierdził, że Iran "nie ma już marynarki wojennej, sił powietrznych, żadnego sprzętu, żadnych obserwatorów, żadnej obrony przeciwlotniczej, żadnego radaru, a jego przywódcy zostali zabici na każdym szczeblu".

Trump wskazał pięć celów USA w wojnie z Iranem

USA i Izrael rozpoczęły ataki na cele w Iranie 28 lutego. W najnowszym wpisie na platformie Truth Social Donald Trump stwierdził, że Amerykanie są już "bardzo blisko osiągnięcia celów" i "rozważają zakończenie wielkich wysiłków militarnych na Bliskim Wschodzie w odniesieniu do terrorystycznego reżimu Iranu". Następnie wymienił kilka celów:

Całkowite zniszczenie irańskiego potencjału rakietowego, wyrzutni i wszystkiego innego, co się z nimi wiąże; Zniszczenie irańskiej bazy przemysłu obronnego; Wyeliminowanie irańskiej marynarki wojennej i sił powietrznych, w tym broni przeciwlotniczej; Nigdy nie pozwalając Iranowi zbliżyć się do potencjału nuklearnego i zawsze będąc w pozycji, w której USA mogą szybko i stanowczo zareagować na taką sytuację, gdyby miała ona miejsce; Ochrona amerykańskich sojuszników na Bliskim Wschodzie, w tym Izraela, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu i Kuwejtu.

"Cieśnina Ormuz będzie musiała być strzeżona i kontrolowana, w razie potrzeby, przez inne państwa, które z niej korzystają – Stany Zjednoczone tego nie robią!" – oświadczył Trump.

