Trump wskazał pięć celów USA w wojnie z Iranem

Trump opublikował wpis na Truth Social, a rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, udostępniając go na X, że cele operacji są dla Waszyngtonu. "Już od pierwszego dnia operacji Wielka Furia prezydent Trump jasno określił cele armii amerykańskiej mające na celu położenie kresu zagrożeniu ze strony irańskiego reżimu terrorystycznego. Prezydent i Pentagon przewidywali, że realizacja tej misji zajmie około 4–6 tygodni" – napisała rzecznik.

Trump pisze o celach USA

Trump twierdzi, że Amerykanie są już "bardzo blisko osiągnięcia celów" i "rozważają zakończenie wielkich wysiłków militarnych na Bliskim Wschodzie w odniesieniu do terrorystycznego reżimu Iranu". Następnie polityk wymienił sześć celów i ponownie zasugerował, że inne państwa – te które korzystają z Cieśniny Ormuz – powinny, jeśli zajdzie taka potrzeba, pilnować na jej wodach bezpieczeństwa.

"(1) Całkowite zniszczenie irańskiego potencjału rakietowego, wyrzutni i wszystkiego innego, co się z nimi wiąże. (2) Zniszczenie irańskiej bazy przemysłu obronnego. (3) Wyeliminowanie ich marynarki wojennej i sił powietrznych, w tym broni przeciwlotniczej. (4) Nigdy nie pozwalając Iranowi zbliżyć się do potencjału nuklearnego i zawsze będąc w pozycji, w której USA mogą szybko i stanowczo zareagować na taką sytuację, gdyby miała ona miejsce. (5) Ochrona, na najwyższym szczeblu, naszych sojuszników z Bliskiego Wschodu, w tym Izraela, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Kuwejtu i innych" – pisze prezydent USA na TS.

Chce, żeby inne państwa pilnowały Cieśniny Ormuz

"Cieśnina Ormuz będzie musiała być strzeżona i kontrolowana, w razie potrzeby, przez inne państwa, które z niej korzystają — Stany Zjednoczone tego nie robią! Jeśli zostaną Państwo poproszeni, pomożemy tym krajom w ich działaniach na rzecz Ormuzu, ale nie powinno to być konieczne, gdy zagrożenie ze strony Iranu zostanie wyeliminowane. Co ważne, będzie to dla nich łatwa operacja wojskowa. Dziękujemy za uwagę! Prezydent DONALD J. TRUMP" – tradycyjnie kończy swój wpis.

Czytaj też:

