Spór między Węgrami a Ukrainą. Szykuje się przełom w sprawie?

Nowe informacje w sprawie rurociągu Przyjaźń przekazała agencja Bloomberg.

Magyar wezwał Zełenskiego do otwarcia rurociągu Przyjaźń

W poniedziałek przyszły premier Węgier Peter Magyar powiedział, że "jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg Przyjaźń jest gotowy do transportu ropy, to powinni go uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą".

– Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę zgodnie z umowami – dodał.

Lider partii TISZA zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera Węgier, wycofa blokadę nałożoną przez Viktora Orbana na unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Rurociąg Przyjaźń. Ostry spór między Węgrami i Słowacją a Ukrainą

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Rurociąg Przyjaźń jest kluczowym szlakiem transportowym dla dostaw ropy do Europy Środkowej, w tym na Węgry i Słowację. Wstrzymanie przepływu zmusiło Węgry i Słowację do korzystania z rezerw oraz wywołało ostry spór z Ukrainą. W odpowiedzi Budapeszt zablokował przyjęcie unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Kijowa oraz 20. pakietu sankcji przeciwko Rosji, uzależniając swoją zgodę od wznowienia tranzytu.

10 kwietnia Wołodymyr Zełenski poinformował w rozmowie z dziennikarzami, że "jeśli nadal aktualna będzie kwestia europejskiego finansowania w zamian za możliwość dostaw ropy, to poinformowaliśmy, kiedy naprawimy ropociąg Przyjaźń".

– Odpowiedzialność za dostawy będzie spoczywać na Europejczykach. My go naprawimy, bo takie są ustalenia. Powiedziałem im, że zakończymy to tej wiosny – przekazał.

Czytaj też:

