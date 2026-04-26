Kto był celem napastnika? Prokurator generalny odpowiada

Taką informację przekazał p.o. prokuratora generalnego USA Todd Blanche, cytowany w niedzielę (26 kwietnia) przez agencję prasową Reuters. Dodał, że podejrzany prawdopodobnie podróżował pociągiem z Los Angeles do Chicago, a następnie do Waszyngtonu.

Strzały w hotelu w Waszyngtonie

31-letni mężczyzna otworzył ogień podczas koalicji dla korespondentów Białego Domu. Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego w hotelu Hilton w Waszyngtonie.

Służby ewakuowały parę prezydencką – Donalda Trumpa i Melanię Trump, a także wiceprezydenta J.D. Vance'a. Sprawca, zidentyfikowany jako Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii, został aresztowany. W poniedziałek sąd ma formalnie postawić mu zarzuty.

Jeden z funkcjonariuszy Secret Service został postrzelony z bliskiej odległości, jednak – jak powiedział Trump dziennikarzom – uratowała go kamizelka kuloodporna.

Trump celem napastnika?

Prezydent USA zapytany, czy uważa, że był celem napastnika, odparł, że chyba tak i porównał się do Abrahama Lincolna, pierwszego amerykańskiego prezydenta, który został zamordowany w 1865 r.

– Badałem zamachy i muszę powiedzieć, że najbardziej wpływowi ludzie, ci, którzy robią najwięcej… ci, którzy wywierają największy wpływ, to właśnie ich atakują – oświadczył.

Strzały na przyjęciu z Trumpem padły w hotelu, gdzie w 1981 r. przeprowadzono zamach na ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana.

Słowa rzeczniczki Białego Domu okazały się prorocze

Furorę w mediach społecznościowych robi nagranie, na którym rzecznik prasowa Białego Domu Karoline Leavitt mówi w wywiadzie dla Fox News, że podczas wystąpienia Trumpa "będzie zabawnie" i że "dziś wieczorem w sali padną strzały".

Leavitt powiedziała później, że jej słowa były jedynie żartem i nie miały na celu wywołania niepokoju.

Czytaj też:

