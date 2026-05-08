Hantawirus w kolejnych krajach. Nowe informacje

Jak podaje agencja RIA Nowosti, w piątek – tym razem na terytorium Rosji – wykryto kolejny przypadek zakażenia. Z doniesień wynika, że ten wariant wirusa ma nie przenosić się z człowieka na człowieka. Do zakażenia może jednak dojść przez kontakt z gryzoniami.

Kolejne zakażenia hantawirusem w różnych krajach

Rospotrebnadzor, rosyjski organ sprawujący nadzór nad zwalczaniem chorób zakaźnych, podkreślił, iż zmutowanie wykrytego wariantu i jego przenoszenie się między ludźmi jest mało prawdopodobne.

Obecność hantawirusa wykryto również w piątek u obywatela Wielkiej Brytanii, który znajdował się na pokładzie wycieczkowca. Obecnie zakażony przebywa na archipelagu Tristan da Cunha, znajdującym się na południowym Atlantyku. Brytyjskie organy państwowe nie ujawniły szczegółów sprawy.

Z kolei wiceminister zdrowia Hiszpanii Javier Padilla przekazał informacje o przypadku, który nosi znamiona zakażenia hantawirusem. Mowa o 32-letniej kobiecie, która podróżowała tym samym samolotem, co 69-letnia Holenderka, która 26 kwietnia br. zmarła z powodu zakażenia.

32-latka przebywa obecnie na szpitalnej obserwacji w Alicante.

Feralny rejs wycieczkowca

W czwartek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) potwierdził pięć przypadków zakażenia hantawirusem na pokładzie statku MV Hondius, który zmierza w stronę Wysp Kanaryjskich. Wcześniej troje zakażonych pasażerów zmarło.

Jak ustalił "New York Times", pod kątem potencjalnego zakażenia hantawirusem monitorowani są mieszkańcy co najmniej trzech amerykańskich stanów, którzy wcześniej przebywali na wycieczkowcu.

Do szpitala w Amsterdamie z objawami hantawirusa zgłosiła się stewardessa linii lotniczych KLM, która miała mieć kontakt z jedną z pasażerek statku.

