Polacy na statku z groźnym wirusem. Nowe informacje
Statek wycieczkowy MV Hondius podczas rejsu w Arktyce Źródło: Wikimedia Commons / Fdesroches
MSZ przekazało nowe informacje dotyczące obywateli Polski przebywających na pokładzie statku wycieczkowego, gdzie wykryto ognisko groźnego wirusa.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że wszyscy Polacy znajdujący się na wycieczkowcu MV Hondius czują się dobrze i nie zgłaszali potrzeby pomocy medycznej ani konsularnej. Resort pozostaje w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi oraz monitoruje sytuację.

Na statku, płynącym przez Atlantyk, potwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem. Według informacji Światowej Organizacji Zdrowia, w wyniku choroby zmarły trzy osoby, a kolejne zostały objęte opieką medyczną; jedna z nich walczy o życie w szpitalu.

Wycieczka statkiem zamieniła się w horror

Jednostka znajduje się obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Pasażerowie i załoga nie otrzymali zgody na zejście na ląd, a na pokład skierowano lekarzy w celu oceny sytuacji epidemiologicznej.

Służby międzynarodowe prowadzą działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Na tym etapie nie ma informacji, by którykolwiek z polskich obywateli był zakażony.

Według ustaleń RMF FM, Polak jest jednym z członków załogi statku.

Hantawirusy są przenoszone przez gryzonie. Grzesiowski: Objawy podobne jak przy COVID-19

Hantawirusy to patogeny przenoszone przez zwierzęta, głównie gryzonie – myszy, szczury i nornice, które wydalają je wraz z kałem, moczem czy śliną.

Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że objawy zakażenia są podobne jak przy koronawirusie: wysoka gorączka, bóle mięśniowe, duże osłabienie, a w najgorszym przypadku ciężkie uszkodzenie płuc, które może być śmiertelne.

Szef GIS podkreślił, że to choroba rzadka i mało zaraźliwa. Jak dodał, nowa epidemia na pewno nam nie grozi.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: RMF FM / Polskie Radio 24
