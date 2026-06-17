Katolicy w USA domagają się zniesienia kary śmierci

W 2025 roku stany USA wykonały egzekucję na 47 mężczyznach i kobietach skazanych na karę śmierci, co stanowi ponad dwukrotność średniej liczby egzekucji w ciągu ostatnich 10 lat. – To wyraźny, tragiczny wzrost liczby egzekucji, zwłaszcza w czasach, gdy amerykańska opinia publiczna uznaje karę śmierci za niedopuszczalną, a ruch na rzecz jej zniesienia narasta – mówi Krisanne Vaillancourt Murphy, która jest dyrektorem wykonawczym Catholic Mobilizing Network, organizacji non-profit działającej na rzecz zniesienia kary śmierci w Stanach Zjednoczonych i promowania sprawiedliwości naprawczej.

– Kara śmierci to łatwy sposób na zakomunikowanie, że ktoś jest surowy wobec przestępczości. W niektórych przypadkach w niektórych stanach zdobywa też punkty polityczne – powiedziała portalowi Vatican News podczas wizyty w Rzymie

Kara śmierci a nauczanie Kościoła

Bliższe przyjrzenie się liczbom ujawnia wyraźny podział między stanami: tylko 11 wykonało 47 egzekucji w 2025 roku, a żaden w pozostałych 39 stanach. Obecnie 23 stany zniosły karę śmierci.

Na Florydzie 19 egzekucji oznaczało, że stan wykonywał karę śmierci co dwa tygodnie w 2025 roku. Każdy wyrok śmierci niesie ze sobą więcej strat ubocznych i więcej rozbitych rodzin, zauważyła Vaillancourt Murphy. – Dla ofiar nie daje to poczucia zamknięcia; nie przynosi ukojenia; przynosi więcej przemocy i cierpienia. Po prostu powoduje więcej krzywdy, więcej cierpienia i więcej ofiar w systemie przemocy, w którym przemoc rodzi więcej przemocy – powiedziała.

Kara śmierci jest również sprzeczna z nauczaniem katolickim. Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK, 2267) wyraźnie stwierdza, że "kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ stanowi zamach na nienaruszalność i godność osoby”.

Papież Leon XIV wyraził swoje wyraźne poparcie dla zniesienia kary śmierci w przesłaniu wideo z 24 kwietnia 2026 roku, w dniu, w którym stan Illinois obchodził 15. rocznicę jej zniesienia. – Oferuję wsparcie tym, którzy opowiadają się za zniesieniem kary śmierci w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Modlę się, aby wasze wysiłki doprowadziły do większego uznania godności każdego człowieka i zainspirowały innych do działania na rzecz tej samej, słusznej sprawy – powiedział papież.

– Kara śmierci, oprócz podważania godności człowieka, nie jest już potrzebna do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które wyrządzają krzywdę, i powstrzymania ich przed popełnianiem dalszych przestępstw – powiedziała Vaillancourt Murphy.

Niepowtarzalna szansa na miłosierdzie

Obecnie w Ohio 114 osób czeka na wykonanie kary śmierci, z czego 28 wyczerpało już możliwości apelacji. Według Vaillancourt Murphy, gubernator Ohio Mike DeWine ma wyjątkową możliwość zamiany kary śmierci na karę dożywotniego więzienia wszystkich 114 osób, w tym dwóch kobiet, przed końcem swojej kadencji w styczniu 2027 roku.

Gubernator DeWine, praktykujący katolik, publicznie wyraził sprzeciw wobec kary śmierci i wprowadził moratorium na jej wykonywanie w Ohio w trakcie swojej 8-letniej kadencji. – Ludzkie życie ma znaczenie. Nawet jeśli wyrządzono krzywdę, możemy stworzyć możliwości odkupienia, ponownie zadbać o bezpieczeństwo społeczeństwa i pociągnąć winnych do odpowiedzialności. To ogromna szansa dla gubernatora DeWine’a – powiedziała Vaillancourt Murphy.

Zakończenie cyklu przemocy z poszanowaniem życia

Zmiana kary chroni osobę skazaną na karę śmierci przed egzekucją, co zazwyczaj oznacza, że będzie ona odbywać karę dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego, a nie będzie wolna. Z chrześcijańskiej perspektywy daje to sprawcy szansę na odpokutowanie za grzech i przerwanie cyklu przemocy, zamiast go utrwalać. – Musimy traktować ofiary poważnie i starać się zająć ich cierpieniem i wyrządzoną krzywdą, starać się znaleźć drogi do uzdrowienia, a może nawet stworzyć okazje do przebaczenia – powiedziała Vaillancourt Murphy.

W miarę jak kara śmierci stopniowo traci popularność w sondażach, dodała, katolicy mogą zaoferować światu silny moralny wzór szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci. – Papież Leon XIII dał jasno do zrozumienia, że zachęca Kościół do pójścia naprzód i bycia tą nadzieją, aby pokazać Stanom Zjednoczonym i światu, że możemy szanować życie na każdym jego etapie, a kara śmierci jest sprzeczna z naszą wiarą – podsumowała.

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