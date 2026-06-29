Mąż minister zaginął po skoku do jeziora we Włoszech. Trwają poszukiwania

Do zdarzenia doszło na jeziorze położonym w prowincji Viterbo w regionie Lacjum, około 80 kilometrów na północ od Rzymu.

84-letni Cavallari przebywał na niewielkiej łodzi razem z żoną. Według relacji mediów wskoczył do wody, prawdopodobnie chcąc się ochłodzić, jednak nie zdołał wrócić na pokład i zniknął pod powierzchnią. Alarm wszczęła minister Eugenia Roccella.

Mąż minister zaginął podczas wypoczynku nad jeziorem

W akcji poszukiwawczej uczestniczą nurkowie straży pożarnej, policja oraz śmigłowiec ratunkowy. Służby wykorzystują również zdalnie sterowane pojazdy podwodne i specjalistyczny sprzęt do przeszukiwania dna jeziora. Akcja była prowadzona także w nocy.

Według włoskich mediów przyczyną zaginięcia mógł być nagły problem zdrowotny lub szok termiczny spowodowany niską temperaturą wody.

Jezioro Vico należy do grupy jezior wulkanicznych, charakteryzujących się gwałtownymi zmianami temperatury oraz ograniczoną widocznością pod wodą.

Reakcja premier Włoch

Na informacje o zaginięciu zareagowali przedstawiciele włoskich władz. Premier Giorgia Meloni przekazała słowa wsparcia minister Roccelli i jej rodzinie. "W tych bolesnych godzinach moje myśli są z Eugenią Roccella i jej rodziną" – napisała szefowa rządu w mediach społecznościowych.

Luigi Cavallari jest wykładowcą architektury i inżynierii budowlanej. Włoskie media podkreślają, że szanse na odnalezienie go żywego maleją wraz z upływem czasu.