Jacht powiązany z Putinem opuścił Bałtyk pod eskortą rosyjskiej floty

Ponad 80-metrowy jacht wpłynął nocą z niedzieli na poniedziałki (29 czerwca) do cieśniny Wielki Bełt, następnie minął wyspę Anholt i kierował się w stronę przylądka Grenen na północy Danii.

Jednostce towarzyszyły rosyjski niszczyciel oraz okręt patrolowy Floty Bałtyckiej – podał portal The Moscow Times, powołując się na duńskiego nadawcę publicznego DR.

Marynarka wojenna Danii potwierdziła, że monitorowanie zagranicznych jednostek przepływających przez duńskie cieśniny jest standardową procedurą. Rosyjski konwój śledził patrolowiec duńskiej marynarki P521 "Freja".

Domniemany jacht Putina wyłączył system pozycjonowania

Rejs wzbudził zainteresowanie mediów, ponieważ system AIS służący do identyfikacji statków na jachcie "Graceful" pozostawał wyłączony przez większość czasu od sierpnia 2022 r., czyli od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ostatnich latach jednostka była sporadycznie widywana m.in. w Petersburgu.

Według magazynu "Forbes" wartość jachtu może przekraczać 100 mln euro. Kreml nigdy oficjalnie nie potwierdził, że jednostka należy do Putina, jednak rosyjska opozycja i zachodnie media od lat wskazują na powiązania jachtu z rosyjskim przywódcą.

Przed rosyjską inwazją na Ukrainę "Graceful" przechodził prace konserwacyjne w stoczni Blohm+Voss w Hamburgu. Jednostka opuściła Niemcy na kilkanaście dni przed rozpoczęciem wojny i wprowadzeniem zachodnich sankcji wobec rosyjskich elit.

"Graceful" i śmierć Nawalnego

Plany modernizacji jachtu ujawniła w 2023 r. grupa skupiona wokół rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, który rok później zmarł w kolonii karnej, gdzie miał zostać otruty – według brytyjskich służb – epibatydyną, bardzo silną neurotoksyną pochodzącą z organizmów południowoamerykańskich żab.

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