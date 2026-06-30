Ten kraj jest najbliżej wejścia do UE. Podano koszt

Bałkańskie państwo otworzyło już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne, a w maju br. przystąpiło do prac nad traktatem akcesyjnym. To właśnie Czarnogóra ma zostać 28. państwem członkowskim Unii Europejskiej. Jej ostateczna akcesja ma nastąpić do 2028 r.

Bruksela przedstawiła we wtorek finansowe konsekwencje tego procesu dla Unii Europejskiej.

Jak przekazał rzecznik Komisji Europejskiej Guillaume Mercier, rozszerzenie UE o Czarnogórę będzie kosztować 3,2 mld euro. – To oznacza mniej niż jedno euro rocznie na obywatela UE – powiedział przedstawiciel KE, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Mercier podkreślił, że Podgorica jest bliska ostatniej fazy procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej. – Celem zaprezentowanego dzisiaj pakietu jest zapewnienie, że przystąpienie Czarnogóry do UE będzie przebiegać płynnie i bez zakłóceń – zaznaczył rzecznik Komisji Europejskiej.

Wejście do UE tylnymi drzwiami? Ukłon w stronę Ukrainy

Tymczasem media donoszą, że Komisja Europejska pracuje nad projektem, skierowanym do państw aspirujących do wejścia do Unii.

Celem inicjatywy jest przyspieszenie procesu rozszerzenia UE bez łagodzenia kryteriów akcesyjnych oraz bez zmiany obowiązujących zasad przyjmowania nowych państw. Głównym beneficjentem takiego rozwiązania byłaby Ukraina, której proces akcesyjny wyraźnie zahamował w ostatnim czasie.

Jak informuje Politico, projekt wpisuje się w koncepcję tzw. "stopniowej integracji", promowaną przez Komisję Europejską. Zakłada ona przyznawanie krajom kandydującym coraz szerszego dostępu do unijnych instrumentów i programów wraz z postępami we wdrażaniu wymaganych reform, jeszcze na etapie negocjacji akcesyjnych. To odróżnia nową propozycję od wcześniejszego pomysłu „odwróconego rozszerzenia”, który przewidywał przyznanie kandydatom części praw politycznych przed zakończeniem procesu akcesji, lecz nie zyskał poparcia państw członkowskich. Według dwóch anonimowych urzędników Komisji Europejskiej nowe rozwiązanie ma zachęcać kraje kandydujące do konsekwentnego kontynuowania reform niezbędnych do uzyskania członkostwa.

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