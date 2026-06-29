Ukraina w UE? Bosak: Polski rząd powinien się jednoznacznie sprzeciwić

Według doniesień portalu Politico, Komisja Europejska pracuje nad nowym rozwiązaniem, które ma umożliwić państwom ubiegającym się o członkostwo w Unii Europejskiej korzystanie z części przywilejów gospodarczych jeszcze przed formalnym przystąpieniem do Wspólnoty.

Ukraina członkiem "light" członkiem UE?

Celem nowego rozwiązania ma być przyspieszenie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej bez łagodzenia kryteriów akcesyjnych oraz bez zmiany obowiązujących zasad przyjmowania nowych państw.

Głównym beneficjentem takiego rozwiązania byłaby Ukraina,której proces akcesyjny wyraźnie zahamował w ostatnim czasie.

Inicjatywa Komisji Europejskiej zakładać ma przyznawanie krajom kandydującym coraz szerszego dostępu do unijnych instrumentów i programów wraz z postępami we wdrażaniu wymaganych reform, jeszcze na etapie negocjacji akcesyjnych. To odróżnia nową propozycję od wcześniejszego pomysłu "odwróconego rozszerzenia", który przewidywał przyznanie kandydatom części praw politycznych przed zakończeniem procesu akcesji, lecz nie zyskał poparcia państw członkowskich. Według dwóch anonimowych urzędników Komisji Europejskiej nowe rozwiązanie ma zachęcać kraje kandydujące do konsekwentnego kontynuowania reform niezbędnych do uzyskania członkostwa.

Bosak komentuje doniesienia "Politico"

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, komentując na platformie X doniesienia Politico, stwierdził, że "polski rząd powinien się jednoznacznie sprzeciwić członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej – w każdej wersji, również członkostwu »lite«, »częściowemu«, »wstępnemu« i wszelkim innym prawnym potworkom, które wymyślą w Brukseli".

Zdaniem wicemarszałka Sejmu "nawet zgoda na prowadzenie przez Unię dalszych negocjacji akcesyjnych powinna zostać powiązana z postawieniem Ukrainie konkretnej listy warunków z zakresu polityki historycznej, współpracy gospodarczej oraz poszanowania praw polskiej mniejszości i uzależniona od spełnienia tych warunków".

"Ukraiński rząd nieustannie eskaluje spór z Polską. Brak twardej reakcji i sięgnięcia po narzędzia będące w naszej dyspozycji to oznaka beznadziejnej słabości i gwarancja, że w przyszłości Ukraina będzie jeszcze mniej liczyła się z Polską" – dodał Krzysztof Bosak.

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