Prawie 200 tys. dzieci zabranych matkom. Przeprosiny Starmera w Izbie Gmin

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oficjalnie przeprosił w imieniu państwa za przymusowe adopcje dzieci w Anglii i Walii w latach 50., 60. i 70. Szacuje się, że około 185 tys. dzieci zostało odebranych matkom, które – jako niezamężne – były poddawane silnej presji, by oddać je do adopcji.

Starmer uznał, że praktyki te były systemowym działaniem, a nie pojedynczymi przypadkami. Odpowiedzialność ponoszą m.in. lokalne władze, organizacje religijne oraz część ówczesnego systemu ochrony zdrowia.

Rząd nie przewidział odszkodowań finansowych, ale przeznaczy 4 mln funtów w ciągu trzech lat na: ułatwienie dostępu do dokumentacji adopcyjnej, pomoc w odnajdywaniu rodzin, wsparcie dla matek i osób adoptowanych. Przeprosiny są efektem wieloletniej kampanii prowadzonej przez matki, osoby adoptowane i organizacje społeczne oraz zaleceń komisji parlamentarnej z marca tego roku. Wcześniej podobne przeprosiny wystosowały rządy Walii i Szkocji, a także Kościół Anglii.

Keir Starmer: Ten wstyd należy do nas

– To, co spotkało dziesiątki tysięcy matek, dzieci i rodzin, jest plamą na naszej historii. Wstyd nie należy do was. Nigdy nie należał do was. Ten wstyd należy do nas – mówił ustępujące wkrótce brytyjski premier.

– Matki – często młode, bezbronne i pozbawione wsparcia – były zmuszane, zastraszane lub wprowadzane w błąd, aby uwierzyły, że nie mają innego wyboru niż oddać swoje dzieci. Coś takiego nigdy nie powinno się wydarzyć – wskazywał podczas wystąpienia w Izbie Gmin.

– Były to praktyki zakorzenione w działaniach władz lokalnych, organizacji religijnych i części tego, co dziś jest NHS. Jesteśmy głęboko i szczerze przepraszamy matki, którym wmówiono, że nie nadają się do wychowywania dzieci, którym uniemożliwiono opiekę nad dziećmi, które desperacko chciały zatrzymać, i które niosą ten ból od dziesięcioleci – mówił Keir Starmer.

Alex Burghart z Partia Konserwatywnej powiedział z kolei: – Historyczne przymusowe adopcje są plamą na naszej historii. Te przekonania pozostawiły trwały ślad w życiu każdego z tych ludzi – dzieci oddzielonych od matek i matek, którym odebrano dzieci.