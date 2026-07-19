Szef Siemensa zginął w katastrofie lotniczej. Amerykanie podali przyczynę

Zderzenie ze stadem gęsi było przyczyną katastrofy śmigłowca, w której w ubiegłym roku nad rzeką Hudson w Nowym Jorku zginęło sześć osób, w tym pięcioosobowa rodzina prezesa hiszpańskiego oddziału Siemensa Agustina Escobara – wynika z końcowego raportu amerykańskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).

Stado gęsi przyczyną katastrofy śmigłowca na rzece Hudson

Według śledczych ptaki zostały zassane do wirnika głównego maszyny Bell 206L-4, powodując jego uszkodzenie i utratę siły nośnej. Pilot próbował awaryjnie posadzić śmigłowiec na wodzie, jednak maszyna runęła do rzeki Hudson. W katastrofie zginęli pilot oraz wszyscy pasażerowie.

Do wypadku doszło podczas lotu widokowego nad Manhattanem. Wśród ofiar byli Agustin Escobar, kierujący hiszpańskim oddziałem koncernu Siemens, jego żona oraz troje dzieci. Rodzina przyleciała do Nowego Jorku na wakacje.

NTSB zaleciła po zakończeniu śledztwa podjęcie działań ograniczających ryzyko kolizji statków powietrznych z ptakami, zwłaszcza na trasach przebiegających nad akwenami i terenami będącymi siedliskiem dużych stad ptactwa.

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