Nie żyje Harald V. Król Norwegii miał 89 lat

"Z głębokim żalem informujemy, że Jego Wysokość Król Harald zmarł. Król Harald zmarł spokojnie w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, w piątek 28 sierpnia o godzinie 6:35" — przekazał w piątek rano pałac królewski w oficjalnym komunikacie.

Monarcha trafił w połowie sierpnia do szpitala Rikshospitalet w Oslo. Tam podjęto leczenie z powodu niedokrwistości hemolitycznej. Początkowo media informowały, że król pozostanie pod opieką lekarzy, a następnie podano, że sytuacja jest "niezwykle poważna".

Harald V był królem Norwegii przez 35 lat. Był też trzecim monarchą od odzyskania niepodległości przez Norwegię w 1905 r. Ponadto był pierwszym królem od 1380 r. urodzonym w Norwegii. Następcą Haralda jest jego 53-letni syn, książę koronny Haakon.

W młodości uprawiał żeglarstwo i trzykrotnie reprezentował Norwegię na igrzyskach olimpijskich. W 1987 roku zdobył złoty medal.

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