Maduro wysłał zdjęcia z więzienia. "Mały prezent"

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali 3 stycznia pojmani przez amerykańskie siły w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. 5 stycznia oboje stanęli przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszeli zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami. Nie przyznali się do winy.

Po ataku na Caracas prezydent Donald Trump ogłosił, że USA będą rządzić Wenezuelą do czasu politycznej transformacji. Zagroził tymczasowej prezydent kraju Delcy Rodriguez, że "zapłaci wyższą cenę" niż Maduro, jeśli "nie zrobi tego, co słuszne". Chodzi m.in. o umożliwienie amerykańskim firmom dostępu do złóż ropy naftowej.

W operacji pojmania wenezuelskiego przywódcy wzięło udział ponad 150 samolotów, w tym myśliwce i bombowce oraz drony. Misja rozpoczęła się od cyberataku, który zakłócił dostawy prądu do Caracas, umożliwiając Amerykanom niezauważone zbliżenie się do miasta. Maduro i jego żona zostali zatrzymani przez jednostkę sił specjalnych USA, Delta Force. Wcześniej przez wiele miesięcy byli obserwowani przez agentów CIA.

Maduro wysłał zdjęcia z więzienia

W niedzielę (30 sierpnia) po godz. 15:00 czasu polskiego w mediach społecznościowych pojawił się wpis z aktualnymi zdjęciami Nicolasa Maduro. "Mały dar miłości i nadziei. Wysyłam te zdjęcia jako mały prezent dla wszystkich moich wnuków i wnuczek, dla chłopców i dziewczynek oraz dla wszystkich szlachetnych ludzi, którzy nas kochają" – czytamy.

"Chcę, abyście wiedzieli, że jesteśmy niezachwiani, nasze serca są przepełnione waszą miłością. Miłością, która dociera do nas przemieniona w modlitwę, nieustanne działanie, solidarność i prawdziwe wsparcie. Nieskończone dzięki za każde słowo, za każdy gest, za każde błogosławieństwo" – oświadczył Maduro.

Zacytował również fragment Listu św. Pawła do Rzymian: "Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował".

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