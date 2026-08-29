"Największa transakcja naftowa w historii". Trump dopiął swego

Zgodnie z umową USA przejmą kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek potwierdzonych rezerw ropy naftowej Wenezueli. W zamian Waszyngton zainwestuje w tym kraju 100 mld dolarów. Szczegóły transakcji nie zaszły jednak ujawnione. W negocjacjach uczestniczyły także prywatne firmy. Według Trumpa, umowa została zawarta "bez żadnych kosztów dla amerykańskich podatników”.

"Stany Zjednoczone Ameryki właśnie zawarły umowę z Wenezuelą w sprawie NAJWIĘKSZEJ TRANSAKCJI NAFTOWEJ W HISTORII ŚWIATA! (...) Ta historyczna transakcja PONAD DWUKROTNIE ZWIĘKSZA amerykańskie rezerwy ropy naftowej” – podkreślił amerykański prezydent w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Wenezuela to najbardziej zasoby w ropę naftową kraj na świecie. Jednak z powodu nieefektywnej polityki poprzednich rządów, wydobycie surowca pozostawało na niskim poziomie.

Reuters, powołując się na osoby znające przebieg negocjacji, podał, że porozumienie zapewni USA długoterminowy dostęp do części wenezuelskich zasobów ropy, a wydobycie z objętych nim pól byłoby przeznaczone na potrzeby amerykańskiego rynku

Wenezuelska ropa dla USA

Po operacji w Wenezueli i schwytaniu prezydenta Nicolasa Maduro Trump ogłosił powrót do XIX-wiecznej doktryny Monroe, deklarując, że nikt więcej nie będzie kwestionować amerykańskiej dominacji na półkuli zachodniej.

W najnowszej strategii bezpieczeństwa narodowego USA napisano, że trumpowska wersja doktryny Monroe (stąd sformułowanie Donroe – red.) zakłada "przywrócenie amerykańskiej dominacji na półkuli zachodniej oraz ochronę ojczyzny i dostęp do kluczowych obszarów geograficznych w całym regionie", a także "posiadanie lub kontrolowanie strategicznie ważnych zasobów" w regionie.

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