Iran chce zabić Barrona Trumpa? Teheran zaprzecza

Szef irańskich służb bezpieczeństwa zaprzeczył w czwartek oskarżeniom, jakoby Teheran miał przygotowywać zamordowanie najmłodszego syna prezydenta Donalda Trumpa, Barrona Trumpa.

Jak podała amerykańska agencja Reuters, Mohsen Rezaei w wywiadzie wyemitowanym przez libańską stację telewizyjną Al Manar TV nazwał doniesienia o potencjalnym irańskim spisku mającym na celu zabicie Barrona kłamstwem.

USA prowadzą dochodzenie

W materiale, który miał być wyemitowany przez irańskie media powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej pojawiła się sugestia wyznaczenia 10 mln dolarów nagrody za zabicie 20-letniego Barrona Trumpa. Nagranie zostało opublikowane w miniony weekend przez irańskie media państwowe związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Materiał rozpoczyna się od pytania: "Gdzie zabić Barrona Trumpa?".

W filmie ma być pokazany mężczyzna przypominający syna prezydenta USA oraz wskazane są miejsca, w których Barron Trump mógłby przebywać. Według przekazu za jego zabicie miała zostać wyznaczona nagroda w wysokości 10 mln dolarów.

Do sprawy odniosła się Secret Service, odpowiedzialna m.in. za ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego najbliższych. "Amerykańska Secret Service wie o tym nagraniu i bada wszystko, co może być odebrane jako zagrożenie wobec osób objętych naszą ochroną" – przekazał rzecznik służby Nate Herring.

Zastrzegł jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa Secret Service nie ujawnia szczegółów dotyczących sposobu analizowania i rozpoznawania potencjalnych zagrożeń wobec chronionych osób.Biały Dom nie skomentował gróźb skierowanych przeciwko synowi Donalda i Melanii Trumpów.

Iran chce zabić Trumpa?

Trump wielokrotnie mówił, że reżim ajatollahów chce go zabić, a agencja Reuters donosiła, że Stany Zjednoczone otrzymały liczne ostrzeżenia od Izraela dotyczące irańskich planów zabicia prezydenta.

Groźby te mają też dłuższą historię, sięgającą stycznia 2020 r., kiedy to amerykański dron zabił Kasema Sulejmaniego, dowódcę Sił Al-Kuds irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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