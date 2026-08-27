"Gospodarczy D-Day". Proizraelska organizacja wierzy w powodzenie przedsięwzięcia

Jason Brodsky, dyrektor ds. polityki w organizacji United Against Nuclear Iran (UANI) lobbującej za gospodarczą i polityczną izolacją Iranu, powiedział w wywiadzie dla Fox Business, że nowe sankcje będą stanowiły nową odsłonę kampanii maksymalnej presji na Iran, która trwa już od wielu lat.

"Synchronizacja potęgi gospodarczej i militarnej"

– To bezprecedensowa sytuacja, ponieważ obecnie mamy do czynienia z synchronizacją potęgi gospodarczej i militarnej Stanów Zjednoczonych z wprowadzeniem bezprecedensowej blokady gospodarczej wobec reżimu irańskiego – powiedział. Jak dodał, "wszystko to przyczyni się do fatalnej sytuacji finansowej i obrazu, z jakim zmaga się reżim irański".

– Bez wątpienia operacja "Ekonomiczny wyrzutek" Departamentu Skarbu pozbawi irański reżim zasobów, które w przeciwnym razie wykorzystałby do finansowania swoich terrorystycznych sojuszników w całym regionie – ocenił Brodski. – Mówię o Hezbollahu, Hamasie, Hutich i irackich milicjach szyickich, co faktycznie uratuje życie ludziom, jeśli irański reżim nie będzie w stanie podsycać i finansować swojego aparatu terroru. Dlatego w interesie bezpieczeństwa narodowego USA leży, aby operacja "Ekonomiczny wyrzutek" została przeprowadzona zdecydowanie i w pełnym zakresie – powiedział.

Ekspert UANI: Reżim Iranu wpada w panikę

Kasra Aarabi z tej samej organizacji ocenił, że irański reżim boi się wybuchu kolejnych protestów. Jak przekonywał, blokada nałożona przez USA, działa, a eksport morski ropy naftowej z Iranu jest praktycznie zerowy. – To wpływa na ich zdolność, przede wszystkim, do finansowania wojska w reżimie – kontynuował. – Wysocy rangą urzędnicy Republiki Islamskiej jasno dali do zrozumienia, że wszelkie pieniądze, które wpadną w ich ręce, trafią do wojska. Wojsko jest najwyższym priorytetem. Dlatego zaciskanie pętli jest dokładnie tym, co Stany Zjednoczone powinny zrobić. A reżim wpada w panikę – wyraził swoją opinię.

Aarabi powiedział, że ma informacje ze źródeł w Iranie, że przed ekonomicznym "D-Day" Teheran gorączkowo szukał alternatywnych rozwiązań – Starali się znaleźć alternatywne drogi, biorąc pod uwagę fakt, że południowy korytarz, Zatoka Perska, był całkowicie odcięty od eksportu ropy naftowej i transportu innych kluczowych towarów – powiedział.

USA nałożą sankcje? Operacja "Ekonomiczny wyrzutek"

Przypomnijmy, że sekretarz skarbu USA Scott Bessent ogłosił w poniedziałek, że Stany Zjednoczone rozpoczynają szeroką ofensywę gospodarczą przeciwko Iranowi. Deklarowanym celem przedsięwzięcia określanego potocznie jako "gospodarczy D-Day" ma być odcięcie Teheranu od światowych rynków i źródeł finansowania. Waszyngton ostrzegł państwa, banki i firmy prowadzące interesy z Iranem, że również mogą zostać objęte sankcjami.

Operacja ma objąć m.in. handel ropą naftową, transport morski, sektor finansowy, kryptowaluty, złoto i lotnictwo. Bessent powiedział, że państwa utrzymujące stosunki gospodarcze z Iranem otrzymały harmonogramy wygaszania określonych transakcji. Nie wykluczył objęcia sankcjami nawet chińskich banków. – Nikt nie jest poza zasięgiem amerykańskich sankcji – podkreślił.

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