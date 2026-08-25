Będzie bezpieczny korytarz przez Ormuz? "Wkrótce ogłosimy"

Jak wynika z doniesień medialnych i wspólnego oświadczenia przedstawicieli obu krajów, Iran i Oman kontynuują działania mające na celu przywrócenie żeglugi handlowej przez Cieśninę Ormuz. Omawiana jest propozycja tymczasowego korytarza żeglugowego. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi i minister spraw zagranicznych Omanu Badr bin Hamad Al Busaidi twierdzą, że poczynili w tym zakresie postępy.

Wkrótce tymczasowy bezpieczny korytarz przez Ormuz?

Jak wynika z ich wspólnego oświadczenia, w projekcie przewidziano utworzenie tymczasowego korytarza nawigacyjnego, podczas gdy oba kraje będą kontynuować rozmowy techniczne mające na celu ustanowienie stałego szlaku żeglugowego oraz ustalenie zasad zarządzania ruchem i bezpieczeństwem w cieśninie.

Przedstawiciele Iranu i Omanu rozmawiały również o wymianie informacji, nawigacji i bezpieczeństwie morskim, a także o możliwości zaangażowania innych krajów Zatoki Perskiej w przyszłe porozumienia.

Irańska agencja Tasnim poinformowała tego samego dnia, że Iran za pośrednictwem Pakistanu przekazał Waszyngtonowi swoje stanowisko dotyczące kwestii Ormuz, w tym konieczność powrotu do ustaleń zawartych 17 czerwca.

Trump: Cieśnina oczyszczona z min

Tymczasem Donald Trump poinformował, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych oczyściła wody międzynarodowe w cieśninie Ormuz ze wszystkich min. Włodarz Białego Dom ostrzegł jednocześnie władze Iranu, że jakakolwiek próba ponownego zaminowania tego szlaku żeglugowego spotka się z natychmiastową odpowiedzią militarną amerykańskich sił zbrojnych.

Prezydent dodał, że Siły Kosmiczne USA monitorują "każdy centymetr kwadratowy" cieśniny Ormuz i podkreślił, że obecnie obowiązuje "zasada zerowej tolerancji wobec stawiania min".

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