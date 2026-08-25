Zapłacą za zabicie syna Trumpa. Iran grozi Barronowi Trumpowi

W materiale wyemitowanym przez irańskie media powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej pojawiła się sugestia wyznaczenia 10 mln dolarów nagrody za zabicie 20-letniego Barrona Trumpa. Nagranie zostało opublikowane w miniony weekend przez irańskie media państwowe związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Materiał rozpoczyna się od pytania: "Gdzie zabić Barrona Trumpa?".

W filmie pokazano mężczyznę przypominającego syna prezydenta USA oraz wskazano miejsca, w których Barron Trump mógłby przebywać. Według przekazu za jego zabicie miała zostać wyznaczona nagroda w wysokości 10 mln dolarów.

Secret Service bada zagrożenie

Do sprawy odniosła się Secret Service, odpowiedzialna m.in. za ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego najbliższych. "Amerykańska Secret Service wie o tym nagraniu i bada wszystko, co może być odebrane jako zagrożenie wobec osób objętych naszą ochroną" – przekazał rzecznik służby Nate Herring.

Zastrzegł jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa Secret Service nie ujawnia szczegółów dotyczących sposobu analizowania i rozpoznawania potencjalnych zagrożeń wobec chronionych osób.Biały Dom nie skomentował gróźb skierowanych przeciwko synowi Donalda i Melanii Trumpów.

Nie jest to pierwszy przypadek gróźb płynących z Iranu pod adresem Donalda Trumpa i członków jego rodziny.

W lipcu, w związku z informacjami o możliwym irańskim zamachu, amerykański prezydent miał potajemnie opuścić Turcję na pokładzie innego samolotu niż Air Force One. Według doniesień medialnych Izrael ostrzegł wówczas stronę amerykańską przed możliwością irańskiego ataku na maszynę z Trumpem na pokładzie.

Teraz potencjalnym celem gróźb stał się jego najmłodszy syn. Secret Service potwierdza, że wie o materiale i analizuje sprawę pod kątem bezpieczeństwa Barrona Trumpa.

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