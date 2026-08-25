Trump: Marynarka USA oczyściła cieśninę Ormuz ze wszystkich min

Donald Trump poinformował, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych oczyściła wody międzynarodowe w cieśninie Ormuz ze wszystkich min. Włodarz Białego Dom ostrzegł jednocześnie władze Iranu, że jakakolwiek próba ponownego zaminowania tego szlaku żeglugowego spotka się z natychmiastową odpowiedzią militarną amerykańskich sił zbrojnych.

Trump: Cieśnina Ormuz rozminowana

Trump napisał we wtorek na Truth Social: "Właśnie otrzymałem informację od Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, że wszystkie miny zostały usunięte i/lub zdetonowane na wodach międzynarodowych cieśniny Ormuz". Jak dodał, Teheran został ostrzeżony, że "każdy statek lub łódź umieszczająca nowe miny będzie natychmiast i systematycznie niszczona".

Prezydent dodał, że Siły Kosmiczne USA monitorują "każdy centymetr kwadratowy" cieśniny Ormuz i podkreślił, że obecnie obowiązuje "zasada zerowej tolerancji wobec stawiania min".

Marynarka Stanów Zjednoczonych od wielu miesięcy oczyszczała teren z min podłożonych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej po wybuchu wojny w lutym tego roku. Centralne Dowództwo USA rozpoczęło w kwietniu zakrojoną na szeroką skalę operację rozminowywania po tym, jak irańskie miny zakłóciły ruch handlowy na strategicznym szlaku wodnym. Marynarka rozmieściła niszczyciele i drony podwodne w ramach działań mających na celu ustanowienie bezpiecznych szlaków żeglugowych przez cieśninę.

Kruchy rozejm USA i Iranu

Przypomnijmy, że w kwietniu uzgodniono zawieszenie broni, ale wciąż nie udało się wypracować trwałego porozumienia pokojowego kończącego wojnę, a co jakiś czas dochodzi do wzajemnych ataków. M.in. w lipcu USA dokonały kilkunastu nalotów na cele w Iranie, w odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki m.in. na Bahrajn i Kuwejt. W ubiegłym tygodniu Iran wystrzelił dwie rakiety balistyczne na Zjednoczone Emiraty Arabskie.

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