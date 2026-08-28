Trump zmienił nazwę jeziora Ontario. Premier Kanady odpowiada

"Nazwa ma ponad 400 lat i poprzedza zarówno konfederację Kanady, jak i Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych" – napisał Carney w serwisie X. Premier wskazał tym samym na historyczne i kulturowe znaczenie nazwy jeziora.

Trump podpisał w czwartek (27 sierpnia) rozporządzenie wykonawcze nakazujące zmianę nazwy jeziora Ontario na "Lake America" (Jezioro Ameryka) w oficjalnych federalnych dokumentach i systemie nazw geograficznych USA. Decyzja dotyczy jednak wyłącznie amerykańskiego nazewnictwa i nie może zobowiązać Kanady do przyjęcia nowej nazwy.

Carney podkreślił, że dla Kanady jezioro pozostanie jeziorem Ontario. Jak zaznaczył, jego nazwa wywodzi się z języka rdzennego ludu Wendat i funkcjonuje od ponad czterech stuleci. "Poprzedza zarówno Konfederację Kanady, jak i Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki" – zaznaczył.





Trump zmienia nazwę jeziora Ontario. "Teraz potrzebujemy tylko oceanu"

Decyzja Trumpa jest kolejnym elementem narastającego konfliktu między USA i Kanadą. Do sporu doszło w czasie zaostrzenia wojny celnej między oboma państwami i po fiasku rozmów dotyczących ich relacji handlowych. Trump uzasadniał zmianę nazwy m.in. pogarszającymi się relacjami z Kanadą.

Zmiana nazwy jeziora Ontario nie jest pierwszą taką decyzją prezydenta USA po rozpoczęciu drugiej kadencji. Wcześniej Trump zmienił używaną przez amerykańskie władze federalne nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Przywrócił również nazwę Mount McKinley najwyższemu szczytowi Ameryki Północnej. Wcześniej góra położona na Alasce nosiła nazwę Denali.

Trump zasugerował w czwartek (27 sierpnia) podczas rozmowy z dziennikarzami zmianę nazwy dwóch oceanów otaczających Stany Zjednoczone – Atlantyku i Pacyfiku. – Może zmienimy oba – stwierdził.

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