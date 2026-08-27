"Teraz potrzebujemy tylko oceanu". Trump właśnie zmienił nazwę jeziora

Prezydent USA ogłosił, że decyzja ma obowiązywać "ze skutkiem natychmiastowym". Na tym jednak nie poprzestał. Podczas wystąpienia w Gabinecie Owalnym zaczął mówić także o Atlantyku i Pacyfiku.

Jezioro Ontario staje się "Jeziorem Ameryki"

Donald Trump podpisał rozporządzenie w czwartek, 27 sierpnia, w Gabinecie Owalnym. Dokument dotyczy zmiany nazwy jeziora Ontario na "Jezioro Ameryki". Prezydent USA przekazał, że decyzja ma obowiązywać od razu. – "Jezioro Ameryki" było czymś, o czym myślałem od dawna – powiedział Trump. Jak zapewniał, jego administracja dopełniła już formalności związanych ze zmianą nazwy. – Złożyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, wszystko inne – mówił.

Sam pomysł Trump przedstawił publicznie dwa dni wcześniej. We wpisie zamieszczonym na Truth Social połączył możliwość zmiany nazwy jeziora z pogarszającymi się relacjami z Kanadą. "Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na Jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii!" – napisał.

To nie pierwsza zmiana nazwy za Trumpa

Zmiana nazwy jeziora Ontario nie jest pierwszą tego typu decyzją Trumpa po rozpoczęciu drugiej kadencji. Wcześniej prezydent zmienił używaną przez amerykańskie władze federalne nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Przywrócił również nazwę Mount McKinley najwyższemu szczytowi Ameryki Północnej. Wcześniej szczyt oficjalnie nosił nazwę Denali.

W czwartek Trump przypomniał o zmianie nazwy zatoki. – Jak wiecie, wzięliśmy coś, co nazywa się Zatoką Meksykańską i zmieniliśmy to. Teraz to już całkiem rutynowo Zatoka Amerykańska – powiedział.

"Teraz potrzebujemy tylko oceanu"

Po podpisaniu rozporządzenia dotyczącego jeziora Ontario Trump poszedł o krok dalej. Zaczął mówić o nazwach oceanów. – Mamy zatokę i mamy jezioro. Teraz wszystko, czego potrzebujemy, to ocean – stwierdził.

Prezydent wymienił następnie dwa oceany otaczające Stany Zjednoczone. – Więc może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku i/lub Pacyfiku. Może zmienimy oba – powiedział. Trump nie przedstawił przy tym żadnej konkretnej propozycji nowych nazw ani nie zapowiedział podpisania kolejnych dokumentów.

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