Wizy do USA wstrzymane na całym świecie. Radykalna decyzja Trumpa

Departament Stanu tłumaczy decyzję uruchomieniem globalnego programu szkoleniowego dla urzędników konsularnych, który ma poprawić procedury weryfikacji kandydatów.

Według Reutersa szkolenia mają pomóc pracownikom placówek dyplomatycznych w dokładniejszej ocenie osób ubiegających się o wizy oraz w jednolitym stosowaniu przepisów. Szczególną uwagę mają zwracać na to, czy wnioskodawcy mogą w przyszłości stać się zależni od świadczeń publicznych w USA.

Departament Stanu nie podał, jak długo potrwa wstrzymanie terminów ani ilu osób dotyczy. Osoby, które miały już wyznaczone rozmowy w sprawie wiz imigracyjnych, zostały poinformowane o ich przełożeniu.

Nowe terminy mają zostać wyznaczone później.

Trump zaostrza politykę imigracyjną. Wizy do USA zawieszone

Decyzja jest kolejnym elementem zaostrzania przez administrację Trumpa polityki imigracyjnej. W ostatnich miesiącach władze USA m.in. zwiększyły kontrolę osób ubiegających się o wizy, a także rozpoczęły działania zmierzające do cofania części wydanych wiz i zezwoleń na pobyt. Administracja argumentuje, że restrykcje mają służyć bezpieczeństwu wewnętrznemu.

Wstrzymanie wydawania wiz nastąpiło wkrótce po tym, jak federalny sąd w Nowym Jorku uznał za niezgodną z prawem wcześniejszą politykę administracji, która zawiesiła rozpatrywanie wniosków obywateli z 75 państw.

Sędzia Jeannette Vargas oceniła, że decyzja przekraczała ustawowe kompetencje sekretarza stanu Marca Rubio i była sprzeczna z przepisami prawa imigracyjnego.

Stany Zjednoczone wydają rocznie około 600 tys. wiz imigracyjnych. Liczbę wszystkich osób przyjeżdżających do Ameryki, w tym turystów, szacuję się na dziesiątki milionów rocznie – w całym 2026 r. ma ich być 86 mln.

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