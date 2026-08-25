Duża operacja ICE. Aresztowania nielegalnych imigrantów przestępców

W USA kontynuowana jest operacja największej w historii Ameryki deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Przedsięwzięcie to realizują przede wszystkim funkcjonariusze urzędu ds. imigracji i egzekwowania ceł (ICE). W zabezpieczeniu południowej granicy, przez którą wlewali się do USA przybysze uczestniczy natomiast wojsko.

Duża operacja ICE

W ciągu dwóch tygodni – od 1 do 14 sierpnia – ICE zatrzymało i aresztowało w Waszyngtonie i okolicach 1328 nielegalnych imigrantów. Akcja odbyła się na terenie stanów Wirginia i Maryland.

Spośród aresztowanych prawie 400 nielegalnych imigrantów miało wyroki skazujące lub toczące się postępowania karne. Był wśród nich m.in. obywatel Salwadoru poszukiwany w Richmond w stanie Wirginia z nakazem aresztowania za morderstwo. Inne przestępstwa, jakich dokonywali zatrzymani obejmowały gwałty, napaści na tle seksualnym, porwania, jazdę pod wpływem alkoholu, rozboje i usiłowania zabójstwa. Funkcjonariusze ICE aresztowali m.in. członków zagranicznych organizacji terrorystycznych MS-13 i Tren de Aragua oraz 18th Street Gang.

Operacja miała miejsce w momencie, kiedy w stanach Wirginii i Maryland odnotowano znaczną liczbę przestępstw z udziałem nielegalnych imigrantów, w tym przestępstw z użyciem przemocy i przestępstw seksualnych.

Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Markwayne Mullin podkreślił w rozmowie z Fox News, że odważni funkcjonariusze i funkcjonariuszki z ICE każdego dnia ciężko pracują, aby pozbyć się niebezpiecznych nielegalnych imigrantów ze Stanów Zjednoczonych.

Praca cały czas przynosi efekty. W lipcu padł rekord

W lipcu Służba Imigracyjna i Celna dokonała około 51 000 aresztowań nielegalnych imigrantów, co stanowi najwyższą miesięczną liczbę aresztowań w historii agencji. W ciągu tego miesiąca ICE dokonywało ich średnio 1645 imigrantów dziennie.

Historyczny wynik odnotowano zaledwie miesiąc po tym, jak miesiąc wcześniej padł poprzedni rekord. W czerwcu ICE dokonało ok. 43 000 aresztowań. Rozmówcy Fox News ze służb wskazali, że wynika to ze zwiększenia liczebności funkcjonariuszy ICE i miliardom dolarów nowego finansowania z dwóch ustaw, które zasiliły kasę agencji.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego pochwalił funkcjonariuszy ICE w poście opublikowanym w poniedziałek X, podkreślając wysiłki agencji na rzecz aresztowania i deportacji nielegalnych imigrantów. "Każdego dnia odważni mężczyźni i kobiety z ICE aresztują i DEPORTUJĄ z naszego kraju niebezpiecznych, nielegalnych imigrantów, w tym członków gangów" – napisał DHS, dodając, że bezpieczeństwo Amerykanów jest najważniejsze.

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