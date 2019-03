Informację tę polityk podał na Ukraińskim Forum Rodziny. – Są to straszne liczby, ale to nie one definiują niebezpieczny kryzys demograficzny w naszym kraju – zaznaczył. Według Turczynowa, ludność Ukrainy cały czas zmniejsza się, bo więcej obywateli umiera, a mniej się rodzi. – W 2018 roku ludność Ukrainy zmniejszyła się o 252 tys. i ten czarny trend z roku na rok się pogarsza – zauważył.

Polityk, który pełnił niegdyś obowiązki premiera i prezydenta Ukrainy, zwrócił też uwagę na rolę migracji w kryzysie. Stwierdził, że „migracyjne tsunami wypłukuje” wielu pracowników i elity intelektualne z kraju.

Turczynow wskazał też, że Ukraina zajmuje pierwsze miejsce w raportach o najszybszym spadku ludności w wieku produkcyjnym. W rankingach starzejących się społeczeństw plasuje się na 29 miejscu. Zdaniem urzędnika ten stan zagraża nawet istnieniu narodu ukraińskiego. Według Państwowej Służby Statystyki liczba ludności kraju wynosi 42,1 mln (stan z 1 stycznia 2019 r.).

