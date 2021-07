„Do Rzeczy” nr 29: Analiza „Do Rzeczy”. Bolesne pytania w sprawie kardynała Dziwisza

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Bez zmiany wizerunku Donald Tusk nie ma szans, żeby być politykiem realnie zagrażającym Prawu i Sprawiedliwości – zauważa prof. Waldemar Paruch, politolog, twórca i były szef Centrum Analiz Strategicznych, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Oddałem Polakom „Portret młodzieńca” – mówi dr Łukasz Nawrocki, malarz, badacz dawnych technik malarskich, autor rekonstrukcji obrazów dawnych mistrzów, który zrekonstruował „Portret młodzieńca” – numer jeden na liście utraconych przez Polskę dzieł sztuki w rozmowie z Łukaszem Zboralskim.

– Niemieckie elity od lat skrupulatnie nadzorują w Unii Europejskiej proces „pełzającej federalizacji”. Likwidacja prawa weta, budowa unijnej armii czy prymat prawa UE nad prawem krajowym – to tylko kolejne narzędzia służące idei „europejskiej suwerenności” – pisze Jan Fiedorczuk w artykule „Z niemiecką precyzją”.

– Przyszła „królowa sceny PRL” spędziła w mieście nad Dnieprem 10 lat (1917–1927). Opowiadała, że przyjechała z matką do Kijowa z wizytą do krewnych, a rewolucja odcięła im powrót do Polski. To oczywista nieprawda – tłumaczy Sławomir Koper w tekście „Kijowskie tajemnice Niny Andrycz”.

– Stany Zjednoczone nie były tak bardzo podzielone od czasów wojny secesyjnej – skarży się sam prezydent USA,

nie zauważając, że polityka jego administracji jeszcze zwiększa polaryzację wśród Amerykanów. Konserwatyści nie zamierzają jednak poddawać się lewicowemu dyktatowi i tam, gdzie to możliwe, z sukcesami walczą o tradycyjne wartości – zauważa Jacek Przybylski w artykule „Bunt przeciw Bidenowi”.

– Nowa unijna strategia – Fit for 55 – zakłada jeszcze większe przyspieszenie zielonej transformacji, choć już dziś generuje ona najwyższe na świecie koszty. Polska stała się niewolnikiem unijnej polityki zabijania wzrostu gospodarczego – ostrzega Jakub Wozinski w tekście „Dyktat Timmermansa”.

– Biało-Czerwoni wezmą udział w 138 z 339 konkurencji w 28 dyscyplinach rozgrywanych w Tokio. Kadra będzie więc liczyła 25 osób mniej niż przed pięcioma laty w Rio de Janeiro, ale to nie znaczy, że przywiezie mniej medali. W jakich dyscyplinach jesteśmy faworytami? – analizuje Łukasz Majchrzyk w artykule „Tokio biało-czerwone”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Wojciech Cejrowski zdradza, co robił podczas kwarantanny.

