Księga święta mówi prawdę:

Piotr Semka: Każdą wieczerzę wigilijną zaczynamy od czytania Pisma Świętego. A jednak o Biblii wiemy często niewiele. Dlaczego to św. Łukasz ewangelista jest patronem historyków? Czym wyróżnił się spośród pozostałych ewangelistów?

ks. Waldemar Chrostowski: Dwaj ewangeliści – Mateusz i Jan – byli naocznymi świadkami życia Jezusa Chrystusa. Łukasz, podobnie jak Marek, stając się wyznawcą Chrystusa po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, gdy pisał swoją Ewangelię, musiał odtworzyć przebieg wydarzeń z relacji tych, którzy byli naocznymi świadkami. Jego dzieło, o czym czytamy na samym początku, powstało na zamówienie i było sponsorowane przez „dostojnego Teofila”: „Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei”. Troska o wiarygodność wysuwa się więc na pierwsze miejsce.

Łukasz nie tylko jest jednym z czterech ewangelistów, lecz napisał również Dzieje Apostolskie.

Tak, napisał biografię Jezusa, zaś w Dziejach Apostolskich przedstawił fascynującą historię początków Kościoła, w której wyeksponował postacie Piotra i Pawła. Co więcej, jak każdy dobry dziejopis przywiązuje on ogromną wagę do datowania i umiejscawiania wydarzeń w kontekście ówczesnej historii oraz geografii i topografii.