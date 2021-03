Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, jaką formę będzie miała od 2023 r. nowa matura z języka polskiego. Otósh młodzież dostanie w cholerę zadań do rozwiązania w 240 minut. Pierwsze to przeliczyć, ile to jest godzin.

Naszym zdaniem neomatura w tym roku powinna być łatwa i odwoływać się do bieżących wydarzeń. Mamy nawet kilka propozycji tematów: 1) „Pan mówi, sługa słucha”, czyli publiczne wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.

2) Rada Medyczna przy premierze – bohater tragiczny czy komiczny?

3) Piękno tkwi w detalu. Co mówią do nas i o nas treści rozporządzeń COVID-owych?

4) Analiza i interpretacja treści z taśm Daniela Obajtka.

5) „Jeszcze dwa tygodnie” i „zostań w domu” – jak czas i przestrzeń zmieniają się podczas pandemii? Jak myślicie, na 30 proc. każdy by napisał?