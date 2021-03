Nigdy się nie przyznawaj

Wielu z nich przyznanie się do błędu uważa za niedopuszczalne – za samoupokorzenie, za którym natychmiast pójdą utrata pozycji w sondażach i później klęska wyborcza. W Polsce zresztą to nawet trochę prawda, bo deficyt zaufania w klasie politycznej jest tak potężny, że zamiast uszanować tego typu gest, zostałby on przez oponentów zapewne potraktowany jako zaproszenie do nawalanki.